Alana Flores: Tras viralizarse foto falsa, filtran nuevo video de la influencer ¿También es fake?

Alana Flores, influencer y reconocida streamer de Twich, fue víctima de un ataque digital mediante la difusión de una imagen íntima falsa generada con inteligencia artificial (deepfake).

La fotografía de Alana Flores, que comenzó a circular en redes sociales el pasado 27 de mayo, mostró una polémica escena íntima en la que se utilizó su rostro de manera manipulada.

Ahora, la influencer nuevamente se dijo víctima de la IA. En esta ocasión, con un controversial video. El cual no pasó desapercibido en redes sociales.

Alana Flores ahora filtran video hecho con IA / IG: @alanaflorezs

Te puede interesar: Alana Flores: Filtran foto comprometedora y denuncia que es víctima de la inteligencia artificial; VIDEO

¿Qué dijo Alana Flores sobre la fotografía falsa que circuló de ella en redes sociales?

En medio de las especulaciones sobre el culpable de la difusión de la controversial imagen de Alana Flores, ella misma confesó que la situación la llevó a considerar abandonar las redes sociales, su participación en la Kings League y su carrera en el boxeo.

Además, reveló que buscó ayuda médica y psicológica para enfrentar las consecuencias del ataque.

“Ya me había pasado muchas veces antes, pero nunca había sido tan grave… Ayer fui al hospital porque esto me ha comenzado a repercutir en la salud hasta de manera física… Me cuestiono si realmente valdrá la pena seguir teniendo un equipo de fútbol, seguir en redes o seguir boxeando”, dijo Alana.

“Pero siempre llego a la misma respuesta: que lo hago porque me encanta y porque estoy cumpliendo todos mis sueños gracias a mi esfuerzo”, agregó.

Alana Flores ahora filtran video hecho con IA / IG: @alanaflorezs

No te pierdas: Valeria Márquez y el futuro que le arrebataron: Así luciría la influencer de mayor edad si no hubiera muerto

¿Qué video de Alana Flores se filtró en redes sociales?

Ahora, Alana Flores denunció en redes sociales que también fue víctima de la creación y difusión de un video, aparentemente, manipulado mediante la IA.

Aunque este no se trató de una fotografía íntima, sí se le habrían atribuido algunas declaraciones falsas sobre el consumo de creatina como parte de su cambio físico. Negó puntualmente que este contenido sea verdad.

“ESTE VIDEO TAMBIÉN ES IA. Yo nunca dije esto. La entrevista completa de este video está en el canal de ‘la Mole’. Yo no tomo ni tomaba creatina… Pero si quieren, sigan cuestionándose qué tan lejos puede llegar la gente con la IA solo para dañar o beneficiarse”. Alana Flores

Así lo dijo Alana Flores:

ESTE VIDEO TAMBIÉN ES IA. Yo nunca dije esto. La entrevista completa de este video está en el canal de la mole, yo no tomo ni tomaba creatina.

Pero si quieren sigan cuestionándose que tan lejos puede llegar la gente con la IA solo para dañar o beneficiarse. Y si. La foto es… pic.twitter.com/aJpA873VrT — AL4NITA (@alanafloresf) May 27, 2025

Mira: Así luciría la actriz Karla Álvarez a sus 52 años, según la inteligencia artificial

¿Quién fue el responsable de la difusión de la polémica foto de Alana Flores?

Además de estas denuncias en redes sociales, Alana Flores dio a conocer a quién habría sido el presunto culpable de la difusión de dicha fotografía. Ella aseguró que procedería legalmente en contra de dicho usuario.

“Para los que dicen que si voy a demandar a una IA, tengo a la persona que lo inició y, aunque haya borrado su cuenta @chainsant1, sé que fue él”, dijo Alana en X.

Con lo anterior, Alana Flores dejó en evidencia que, aunque la persona responsable intentó borrar cualquier rastro en internet, ella posee datos suficientes para emprender acciones legales. ¿También actuará en contra de quien creó el video?