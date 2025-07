Reportan la muerte de querida influencer y tiktoker mexicana tras someterse a una cirugía bariátrica: “Ayuda”

La plataforma de TikTok se vistió de luto. La madrugada de este miércoles 16 de julio se reportó la muerte de Kenmer Kenia, querida TikToker mexicana, quien recientemente se sometió a una cirugía de bariática.

En redes sociales, sus seguidores y algunos usuarios quedaron conmocionados con la noticia. Incluso, recordaron que Kenmer Kenia había externado sus deseos de dejar de vivir tras mostrarse afligida por su peso.

Dieron a conocer la muerte de Kenia Kemmer, querida TikToker e influencer mexicana / IG: @_kenmer

¿Cómo anunciaron la muerte de Kenmer Kenia, Tiktoker mexicana?

La comunidad de TikTok y redes sociales se encuentra de luto tras la confirmación del fallecimiento de Kenmer Kenia, joven influencer que había ganado gran popularidad por compartir su vida diaria, reflexiones personales y contenido de citas con ‘chakales’, así como de makeup.

A través de su cuenta oficial de TikTok, publicaron un comunicado en el que informaron a sus seguidores que, lamentablemente, la joven murió y desearon pronta resignación a toda su familia en estos momentos de luto que enfrentarían.

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Kenmer Kenia por complicaciones de salud. Nuestras condolencias a su familia, seguidores y amigos” Comunicado TikTok

En la publicación solo se ve de fondo una fotografía de Kenia en blanco y negro, así como con un moño de luto. Sin embargo, no dieron más detalles sobre las causas de su fallecimiento.

Como era natural, los cibernautas no tardaron en reaccionar.

Aunque algunos de sus seguidores no creyeron que fuera real esta noticia, Eddy Nieblas, influencer de espectáculos, lo confirmó a través de su cuenta de TikTok.

¿Cuál fue la última publicación de Kenmer Kenia, creadora de contenido que murió?

Algunos usuarios destacaron las últimas publicaciones de la influencer Kenmer Kenia, en las cuales anunció que se sometería a una cirugía bariátrica, procedimiento médico destinado a reducir el tamaño del estómago con el fin de tratar la obesidad.

Aunque aún no se han revelado los detalles médicos oficiales de su deceso, se especula que complicaciones postoperatorias podrían estar relacionadas.

En semanas recientes, Kenia había compartido en sus videos que luchaba contra la obesidad y la diabetes, y que había decidido someterse a una cirugía bariátrica como medida para mejorar su calidad de vida. A pesar de mostrarse optimista, su última publicación generó preocupación entre algunos seguidores por lo vulnerable que lucía.

Kenmer destacó que se sentiría muy mal con su peso. Por esta razón, desearía no estar con vida.

“Estoy tan gorda… No puede ser que haya subido tanto de peso en estos últimos meses… Me descuidé tanto… Estoy harta de todo, te lo juro, estoy cansada. A veces ya no puedo más, a veces quisiera ya no estar”, dijo entre lágrimas.

¿Quién fue Kenmer Kenia y cómo la despidieron en redes sociales?

Kenmer Kenia, de aproximadamente 24 años, se convirtió en una figura querida dentro de TikTok gracias a sus videos virales sobre maquillaje, rutinas de cuidado personal, cambios de look con pelucas coloridas e incluso reflexiones sobre su vida personal y salud física.

Con una personalidad arrolladora, un estilo visual muy marcado y un sentido del humor espontáneo, logró construir una comunidad sólida que la admiraba por su autenticidad. Su contenido se distinguía por mezclar diversión con mensajes de amor propio. Representó a muchas personas con cuerpos diversos.

Al momento, todavía no hay una confirmación de la muerte de la influencer de su familia. No obstante, Eddy Nieblas encendió las alarmas de que todo podría ser una broma, dado que su supuesta hermana identificada como Andiosa subió publicaciones con Kenmer como si no hubiera pasado nada. Usuarios esperan que todo se trate del humor pesado de la influencer y no haya muerto de verdad.