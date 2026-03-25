Aarón Mercury preocupa a fans por su aspecto físico y preguntan qué pasa; ¡así respondió el ex de LCDLFM!

El creador de contenido Aarón Mercury, parte de La casa de los famosos México, ha causado preocupación en redes sociales, luego de que se notara un gran cambio en su apariencia. La pregunta que más se repite es si su cambio se debe a alguna transformación o solo vive un complicado momento. ¿Cómo luce?

Aarón Mercury / Redes sociales

¿En qué lugar quedó Aarón Mercury en La casa de los famosos México?

Aarón Mercury, antes de La casa de los famosos México, ya tenía una gran comunidad en redes sociales. Simplemente en TikTok alcanza los 20 millones de seguidores, convirtiéndose automáticamente en uno de los favoritos.

Su paso por la casa no pasó desapercibido, pues rápidamente logró crear un vínculo afectivo con el cuarto Noche (Alexis Ayala, Abelito, Mar Contreras y Aldo de Nigris). Además, hasta un shippeo con Elaine Haro tuvo.

La sorpresa para televidentes e internautas llegó con su eliminación, misma que ocurrió una semana antes de la gran final, truncando su sueño de ganar el reality. Su salida fue rechazada por gran parte del público, y en definitiva, fue uno de los momentos polémicos de la tercera edición.

Te puede interesar: Mario Bautista acepta pelear sin careta contra Aaron Mercury en el Supernova Genesis y ¡Yeri MUA sale embarrada!

Aarón Mercury revela en qué se inspiró en su nombre artístico / Captura de pantalla

¿Por qué el aspecto físico de Aarón Mercury causa preocupación?

Tras la participación de Aarón Mercury en La casa de los famosos México, el influencer ha sido visto en diferentes proyectos, incursionó en la actuación, apareciendo en algunos programas y puestas en escena.

Todo comenzó durante un breve encuentro con medios de comunicación en el que Aarón Mercury habló sobre temas financieros, específicamente sobre bienes que ha intentado adquirir mediante créditos. Sin embargo, el contenido de sus declaraciones quedó opacado por su apariencia, según internautas.

El influencer apareció con gorra negra, sudadera y una barba más crecida de lo habitual, lo que generó sorpresa inmediata. Aquí algunos de los comentarios:



“Se ve así como adicto con ansiedad”,

“Sin filtros”,

"¿Por qué tan demacrado?”.

Para muchos, su imagen lucía distinta a la que recordaban de su paso por el reality show, donde se mostraba con un estilo más “cuidado” y juvenil.

Lee: Aarón Mercury, tras sufrir rechazos y desplantes, ¡se reencontrará con su famoso papá! “Cometimos errores”

Aarón Mercury recibe críticas / TikToK: hugobroo.3

¿Cómo respondió Aarón Mercury a las críticas sobre su aspecto físico?

Si bien en un principio Aarón Mercury no respondió a las críticas, tiempo después decidió hacerles frente mediante un vídeo compartido en su cuenta de TikTok.

El influencer mexicano retomó varios de los comentarios realizados sobre su apariencia, asegurando que la gente es muy creativa a la hora de lanzar críticas en su contra.

El actor tomó de buen humor el contenido de dichos mensajes en redes, y mencionó que está en una etapa muy sana, ya que varios aseguran que consume algún tipo de “sustancia":

A veces uno quiere tener autoestima alta y ve todos esos comentarios sobre su físico. Tranquilos, ya estoy acostumbrado. Aarón Mercury

El creador de contenido ha estado preparándose físicamente para su enfrentamiento contra Mario Bautista, ya que ambos se subirán al ring en el Supernova Génesis, el cual, se llevará a cabo el 26 de abril de este año.

Dicha pelea se ha convertido en una de las más llamativas para el público, pues ambos artistas cuentan con un amplio fandom.

Tal vez te interese: ¿Aarón Mercury llegará como conductor a Hoy? Integrante del matutino confirma que sí hay espacio para él