Aaron Mercury: ¿Se filtró una FOTO subida de tono en momento privado?

El nombre de Aaron Mercury está otra vez en tendencia… pero esta vez no por sus entrenamientos ni por su esperada pelea contra Mario Bautista en Supernova Génesis, sino por una imagen que literalmente prendió fuego a redes sociales.

Una supuesta foto privada del influencer comenzó a circular sin control, desatando una ola de chisme, teorías conspirativas, edits y comentarios que van desde el asombro hasta lo más intenso del fandom. ¿Aarón Mercury sin c...@m¡...s. @, en penumbra y sostenido por una mano femenina? ¡Esto no le gusta a las Mercurials!

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Aaron Mercury / Redes sociales

¿Qué muestra la presunta foto privada de Aaron Mercury filtrada?

Todo empezó cuando una cuenta fan compartió la imagen que se vería a Aaron Mercury en un momento privado: sin camisa, con lentes, mirada fija y una pose que muchos calificaron como “demasiado personal”.

Pero lo que más llamó la atención fue el detalle: una mano femenina con uñas largas sosteniendo su rostro, lo que detonó aún más las teorías entre fans sobre si había alguien más involucrado o si todo era parte de algo más elaborado.

El texto que acompañó la imagen tampoco ayudó a calmar las aguas:

“Todos los sueños, significan algo. El sueño de Al”

Desde ese momento, el internet hizo lo suyo: capturas, reposts, zooms extremos y análisis que ni el FBI tiene para descubrir si era real… o no.

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¿La foto privada de Aaron Mercury es real o creada con Inteligencia Artificial?

Aunque muchos fans de Aaron Mercury juraban que la imagen era 100% real, otros comenzaron a notar detalles raros que apuntan a inteligencia artificial: sombras poco naturales, proporciones sospechosas y un nivel de perfección que levantó sospechas.

Hasta ahora, todo indica que la imagen fue generada con IA, pero eso no ha detenido a los fans, quienes siguen debatiendo y sacando conclusiones propias.



“Ay ora, se ve bien real hasta el IA nos da la razón”

“Tiesa quedé”

“Se me filtraron los sueños”

“Así quedé al ver cada detalle… pensaron en TODO”

Y mientras tanto, Aaron Mercury sigue sin romper el silencio, dejando que el escándalo crezca por sí solo y que sean los fans quienes armen y desarmen la historia a su manera.

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Aarón Mercury sigue brillando en la televisión y redes sociales, ¿tiene contrato de exclusividad? / Foto: IG/aaronmercury

¿Cuándo es Supernova Génesis 2026 y dónde ver la pelea de Aaron Mercury?

El enfrentamiento entre Mario Bautista y Aaron Mercury forma parte de la cartelera de Supernova Génesis 2026, evento que se realizará el próximo domingo 26 de abril a las 19:00 horas en la Arena Ciudad de México.

La función marcará la segunda edición del concepto, luego del evento previo que reunió a figuras del entretenimiento y redes sociales en combates de boxeo. En esta ocasión, la transmisión estará disponible a través de la plataforma Netflix, a diferencia de otras veladas que se emitieron en redes sociales.

El evento llega semanas después de Ring Royale, función que reunió a diversas personalidades y que incrementó la expectativa por este tipo de espectáculos en México. Ahora, el duelo entre Bautista y Mercury se posiciona como uno de los más comentados, especialmente tras el cruce de declaraciones en conferencia.