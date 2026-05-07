¿Primer actor defiende a Aarón Mercury de las críticas por su debut como actor? Responde a los detractores

Aarón Mercury sorprendió a sus seguidores al anunciar su próximo debut en las telenovelas tras sorprender con su desempeño en Supernova, donde logró noquear a Mario Bautista pocos minutos después de que inició el combate.

Desde su salida de La casa de los famosos México se comenzó a especular que sería una de las personalidades más buscadas por productores para realizar proyectos, pues su popularidad en redes lo convirtió en uno de los favoritos del reality show.

A casi un año de su participación en La casa de los famosos México, se dio a conocer que Aarón Mercury incursionará en las telenovelas de la mano de Rosy Ocampo, noticia que no fue muy bien recibida por algunos actores.

Aarón Mercury llega a las telenovelas tras éxito en Supernova. / Redes sociales

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¿Cuál es la telenovela en la que debutará Aarón Mercury?

Fue a finales de abril cuando se dio a conocer que Aarón Mercury forma parte del elenco del melodrama ‘Corazón de marruecos’, producción de Rosy Ocampo.

Durante la presentación del proyecto, el creador de contenido se dejó ver notablemente emocionado por ser parte del melodrama, incluso expresó el significado personal que tiene: “Si tus sueños no te dan miedo, es que no son lo suficientemente grandes.”

En medio de la emoción desbordada, algunas personalidades del medio mostraron poco agrado a la noticia, pues algunos aseguraron que pese al talento con el que cuentan les ha sido imposible conseguir una oportunidad para estar en la pantalla chica.

Aarón Mercury genera controversia por su debut en las telenovelas. / Redes sociales

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¿Qué actor habría explotado contra Aarón Mercury por su debut en las telenovelas?

A través de su redes sociales, el actor Patricio José explotó ante las producciones de la televisora asegurando que hoy en día se busca más a los influencers aunque hay personas que han estudiado para eso.

“Sigan contratando influencers sin base actoral solo por sus números. Una novela no es lo mismo que un video de 15 segundos. Ojalá me cierren la boca.” Patricio José

El actor no mencionó explícitamente el nombre de Aarón Mercury, pero sorprendió al decir que hizo pruebas para un personaje que parece ser similar al que va interpretar el influencer: “Alguien hace una novela con personajes árabes y me dicen que no hay personajes de mi perfil.”

Aarón Mercury recibe críticas por su incursión en las telenovelas. / IG @aaronmercury, @johnnydezelvIs y FB Johnny dez

Sus palabras generaron debate en redes sociales; sin embargo, todo parece indicar que no todos piensan igual, pues recientemente se cuestionó al primer actor sobre el tema y su reacción generó impacto.

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¿Qué dijo un actor sobre Aarón Mercury y las críticas por su debut en las telenovelas?

En un reciente encuentro con la prensa, un querido actor fue cuestionado sobre la reciente incursión de diversos creadores de contenido en el teatro y la televisión, contrario a lo que otros actores han manifestado, el famoso dijo estar a favor. ¡Aseguró que sale el sol para todos!

Seguidoras de Aarón Mercury aseguran que Alejandro Tomassi apoya al influencer. / IG @aaronmercury, @johnnydezelvIs y FB Johnny dez

Aunque no mencionó el nombre de Aarón Mercury directamente, su grupo de seguidoras comenzó a compartir el clip de la entrevista en diversas cuentas, donde aplaudieron el gesto del primer actor, quien dejó claro que aunque el mundo es para todos, hay algunos aspectos que se necesitan en el medio y no todos están dispuestos.

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