¿Mariana Seoane se retira de las telenovelas? Lanza inquietante revelación sobre su carrera como actriz

Mariana Seoana es considerada una de las personalidades más fuertes en el medio artístico debido a los diversos personajes que ha interpretado a lo largo de su carrera como actriz.

Además de sus éxitos en la música con sencillos como ‘La niña buena’, Seoane es una de las estrellas favoritas de los melodramas; sin embargo, el camino no ha sido fácil, pues en sus inicios los parámetros en la actuación eran completamente diferentes a la actualidad.

Mariana Seoane recuerda sus inicios en la actuación. / FB: Mariana Seoane

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¿Mariana Seoane se retira de la actuación?

No. Sin embargo, en su reciente participación en el pódcast de Melo Montoya, Mariana Seoane hizo una inquietante revelación sobre la elección de las actrices y la razón por la que no logró protagonizar un melodrama.

De acuerdo con la actriz y cantante, cuando inició su carrera en la actuación las producciones no eran como hoy en día, pues tenían a las actrices muy encasilladas de acuerdo a su temperamento.

“La telenovela es muy radical, es como los cuentos de Walt Disney: la buena es muy buena y la mala es malísima. Siento que por mi fuerza, mi temperamento y mi carácter siempre me perfilaron hacia allá, y la verdad es que lo hago muy bien.” Mariana Seoane

Mariana Seoane habla como nunca antes de su participación en las telenovelas. / IG: @laseoaneoficial

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¿Por qué Mariana Seoane siempre es villana en las telenovelas?

Mariana Seoana reconoce que en la actualidad la manera de elegir a las protagonistas es muy distinta; claro ejemplo para ella es ‘La dueña’; sin embargo, cuando ella comenzó, solo había existido ‘Teresa’.

Uno de los detalles que siempre le pareció “súper gacho” por parte de los productores fue que cuando se trataba de un protagonismo que debía tener un carácter fuerte; siempre elegían a la actriz “buena” para volverla “mala”, por lo que le alegra que las cosas sean distintas hoy en día.

“Nos tenían muy encasilladas, en aquel entonces; ahora siento que hay más apertura. Siento que eso ha cambiado completamente.” Mariana Seoane

La razón por la que Mariana Seoane siempre fue villana. / IG: @laseoaneoficial

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¿Cuáles son las telenovelas en las que ha participado Mariana Seoane?

Mariana Seoane más de 30 años de trayectoria , lo que la ha llevado a convertirse en una de las villanas más icónicas de la televisión.

, lo que la ha llevado a convertirse en de la televisión. Sus primeros saltos en la actuación ocurrieron en los melodramas ‘Días sin luna’ y ‘Retrato de familia’.

y Su salto a la fama ocurrió tras su participación en ‘Mi pequeña traviesa’ , donde dio vida al personaje de Larissa.

, donde dio vida al personaje de Terminó por especializarse en los antagónicos en producciones como ‘Tormenta’, ‘Por ella soy Eva’ y ‘Hasta el fin del mundo’ .

y . Una de sus participaciones más recientes en la televisión ocurrió en ‘Tierra de esperanza’, donde trabajó de cerca con Sofía Castro.

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