¿Indirecta a Laura Zapata? Kunno lanza mensaje tras presunta demanda del ‘Divo’ a la actriz: ¡Esto escribió!

La casa de los famosos ha dejado la rivalidad Laura Zapata vs. ‘el Divo’, y es que su enemistad fue evidente a lo largo de su participación del reality. Ahora, ambos afilan sus garras y preparan un enfrentamiento legal, tras múltiples declaraciones, y hasta Kunno sale embarrado. ¿Qué pasó?

Laura Zapata demanda a Kunno / Redes sociales

¿'El Divo’ confirmó demanda contra Laura Zapata, tras La casa de los famosos 2026?

Como es bien sabido, ‘el Divo’ y Laura Zapata no lograron llevarse bien durante su paso por La casa de los famosos 2026. A lo largo del reality, ambos protagonizaron varios enfrentamientos fuertes, e incluso ella lo señaló por supuestamente acosar a otras participantes.

La actriz también insinuó en su momento que la producción lo estaba “respaldando”, al no intervenir ante las conductas que consideraba inapropiadas por parte del cubano.

Ahora, ya fuera del programa, Eduardo Antonio reveló que iniciará acciones legales contra la hermana de Thalía por una presunta difamación. Así lo confirmó en una entrevista reciente para Hoy día.

Estoy iniciando un proceso legal para demandar a Laura Zapata y los que estén involucrados en comentar cosas como que la producción me pasó dro… Es una acusación muy fuerte, que ella lo va a tener que demostrar en un tribunal de los Estados Unidos, porque la voy a demandar en los Estados Unidos. El Divo

La respuesta de Laura Zapata no se hizo esperar, de manera casi inmediata y mediante un comunicado, la actriz de telenovelas dijo que está al tanto de lo acontecido con el cantante, y asegura que es una acción con la que busca victimizarse: “ Muchas veces una amenaza pública de demanda también puede convertirse en una estrategia mediática para cambiar la conversación y victimizarse frente al rechazo evidente del público ”, se lee en el comunicado.

El conflicto paree apenas comenzar, y mientras tanto, el debate en redes sociales continúa. Por un lado están los que defienden a la primera actriz, otros tantos respaldan al cantante cubano.

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El Divo demandará a Laura Zapata / Redes sociales/Mezcalent

¿Kunno reaccionó a la demanda del ‘Divo’ a Laura Zapata?

Por si fuera poco, alguien que también ha estado en un constante conflicto desde La casa de los famosos 2026, es Kunno. El influencer y amigo de Ángela Aguilar, tuvo constantes enfrentamientos con Laura Zapata en el reality,

Laura ha iniciado un proceso legal contra Kunno, a quien acusa de difamación, pues habló del momento en el que el creador de contenido la denominó “Señora autosecuestros": “ Definitivamente, él cometió un error muy grave que es acusarme de un secuestro, una situación legal que hace muchos años (se aclaró). Claro que vamos (por una demanda), que se cuide ”, dijo la actriz en plena entrevista.

La polémica llegó este miércoles 6 de mayo, cuando Kunno, mediante su cuenta de X, compartió un corto mensaje, el cual, está presuntamente dirigido a Laura Zapata, tras la demanda que interpondrá ‘el Divo': “ Karma ”, escribió el influencer.

Por si fuera poco, el asunto no terminó ahí, ante la sospecha de indirecta, Kunno decidió reaccionar de manera directa al comunicado de Laura Zapata, eso sí, con un polémico mensaje:

El chiste se cuenta solo. Por la boca muere el pez… y en este caso se ahogó. Kunno

En comentarios, rápidamente los internautas tomaron postura, algunos defendiendo a Kunno, otros a la actriz:



“jaja ¿no te están demandando? Además, ganar un caso de difamación es difícil y caro”,

“El karma va ser cuando salga Celinee y le ponga la de ella a ese acosador (el Divo)” y,

“El Divo tiró una bomba de humo para que no lo señalaran”.

Aún se está a la espera de una posible respuesta de Laura Zapata a Kunno, ya que aseguran que sí se trató de una indirecta a la actriz.

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¿Quién es Laura Zapata y cuáles son sus telenovelas más famosas?

Laura Zapata es considerada una de las figuras más emblemáticas de la televisión mexicana, sobre todo por sus inolvidables interpretaciones de villana en telenovelas que dejaron huella en distintas generaciones.

Aunque comenzó su carrera en la pantalla chica durante los años 70, fue en las décadas de los 80 y 90 cuando alcanzó gran popularidad y se consolidó como una de las antagonistas más destacadas.

Además de las telenovelas, la actriz también ha trabajado en teatro, cine y diversos programas de televisión. Su trayectoria es amplia y exitosa, pero entre sus proyectos más recordados destacan:



Rosa salvaje ,

, María Mercedes ,

, Marimar ,

, Esmeralda ,

, La usurpadora ,

, La intrusa ,

, La gata y

y Mi fortuna es amarte.

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