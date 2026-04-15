LCDLF: Laura Zapata explota vs. el Divo por presunto acoso a habitante, ¿expone a la producción por cubrirlo?

A solo días de haberse hecho oficial la eliminación de Laura Zapata de La casa de los famosos 2026, no solo una buena parte del público ha mostrado su inconformidad, pues también la propia actriz explotó la noche del martes 14 de abril durante la transmisión de la más reciente gala. ¡Esto fue lo que pasó!

¡Explota el reality! Quieren a Laura Zapata en La casa de los famosos. / Foto: Redes sociales/Archivo TVNotas

¿Cuándo fue eliminada la actriz Laura Zapata de La casa de los famosos 2026?

El lunes 13 de abril se llevó a cabo la gala de eliminación de La casa de los famosos 2026, misma que definió a Laura Zapata como la octava celebridad que se despedía del reality de manera definitiva.

La noticia sorprendió a los miles de televidentes e internautas, pues según diversas encuestas, la primera actriz era una de las que mayor apoyo tenía por sobre los demás.

Cabe destacar que para esta eliminación, la mayoría de los habitantes estaban nominados, por lo que las posibilidades de que fuera eliminada, para muchos, eran muy pocas. Aquí los comentarios de algunos usuarios:



“Increíble que ella fue la eliminada”,

“No puede ser que tenga menos apoyo que Yoridán” y,

“Por esto dejaré de ver el programa”.

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Laura Zapata fue confirmada oficialmente para La casa de los famosos. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Laura Zapata tras su salida de La casa de los famosos 2026?

Las emociones en La casa de los famosos 2026 están a flor de piel, la eliminación de Laura Zapata ha despertado la molestia de habitantes y público en general.

La actriz, como invitada en la gala de 14 de abril, se encargó de lanzar comentarios contra ‘el Divo’ y la producción en general, tachándolos de “proteger” ciertas actitudes del cubano:

(‘El Divo’) Se ha dedicado a molestar a las mujeres de esa casa, es un vil, es un corrupto, es un sucio. Todo lo que hizo esta semana, es inaceptable que una televisora como Telemundo lo permita, estuvo agrediendo a Celinee. Laura Zapata

Más allá de estar molesta por su salida, señaló que ‘el Divo’ debería estar fuera del proyecto por sus recientes comportamientos que radican en el acoso: “ Nadie le puede creer, es un pelado, un lepero, un bajo y un payaso ”, finalizó Laura.

¿Habrá expulsión?

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❌❌URGENTE ❌❌



Laura zapata expone en la gala a nivel nacional lo que el divo le hizo a Celine y llevan callando en el foro.



Javier poza dice que esa es es la opinión de Laura zapata. #LCDLF6 pic.twitter.com/nWyZJ7BkDG — joh (@Jh713s) April 14, 2026

¿'El Divo’ será expulsado de La casa de los famosos 2026?

Las denuncias en redes en redes sociales contra ‘el Divo’ comenzaron a repetirse a lo largo de los últimos dos días, pues se difundieron vídeos en los que el cantante, según internautas, presuntamente estaría acosando a Celinee.

Laura Zapata hizo referencia a uno de estos polémicos momentos, cuando ‘el Divo’ bailó junto a Celinee y le “repegó todo”, y aunque parecía una acción fortuita, el propio cubano aceptó que lo hizo a propósito:

Dice: ‘Ay el viejito baila bien’. Sí el viejito ¡toma! (señalándose la zona genital), sintió viejito. Yo soy el viejito que a ti te hace falta. ‘El Divo’

La respuesta de Javier Poza, conductor del programa, sorprendió al público, ya que aseguró que la producción ya analiza todo lo sucedido:

“ Es importante decirles que tanto Telemundo como Endemol están revisando absolutamente todo lo que ha sucedido en torno a esta situación que ya mencionaba Laura Zapata. (...) Se va revisar a detalle y si hay alguna situación que determinar, por supuesto, que no se va a dejar pasar ”, finalizó el conductor.

¿Se confirmará la expulsión del ‘Divo’? La decisión podrá saberse en las próximas horas.

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