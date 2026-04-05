Una rata se cuela en La casa de los famosos y sorprende a los habitantes ¡Qué susto! VIDEO

La sexta temporada de La casa de los famosos sumó un momento inesperado cuando una rata apareció dentro de la casa, sorprendiendo a los habitantes, ¿a quienes y qué pasó? Te contamos los detalles.

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¿Qué habitantes de La casa de los famosos encontraron la rata?

Durante su permanencia en la zona conocida como el “Destierro”, Horacio Pancheri y Luis Coronel vivieron un momento que quedó registrado por las cámaras del reality. Mientras se encontraban dentro de esta área de castigo, ambos detectaron la presencia de una rata al interior del espacio, lo que interrumpió su rutina en ese momento.

El “Destierro” es una cabaña separada del resto de la casa, con condiciones limitadas para los habitantes. Se trata de un lugar con iluminación reducida, temperatura más baja y recursos básicos, al que son enviados como parte de las dinámicas del programa.

La estancia en esta zona forma parte de una nueva estrategia implementada dentro de La casa de los famosos, luego de situaciones recientes entre los participantes. El envío al “Destierro” modifica la convivencia habitual y expone a los habitantes a condiciones distintas, lo que añade un elemento adicional a la dinámica del programa.

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¿Qué pasó en La casa de los famosos? Reportan presencia de una rata en la zona de los habitantes. / Redes sociales

¿Dónde estaba la rata en La casa de los famosos de Telemundo?

En medio de la revisión de los víveres que tenían asignados, el actor Horacio Pancheri y Luis Coronel se acercaron a uno de los cajones donde guardaban la comida dentro del “Destierro”. Al abrirlo, ambos se detuvieron al notar la presencia de un animal en el interior, situación que quedó captada por las cámaras del programa.

“¿Es de verdad o mentira? Es una ratita”, soltó Pancheri al mirar dentro, mientras Coronel, ubicado a su lado, respondió: “Una ratita… sácala”.

La escena continuó con la duda sobre cómo retirarla: “¿Y cómo lo saco?”, preguntó el actor, en tanto el cantante añadió entonado: “Hay cucarachas y también hay ratones en la comida que nos ponen a montones”.

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La casa de los famosos vive momento inesperado tras aparición de una rata. / Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de La casa de los famosos para la eliminación del 6 de abril de 2026?

La séptima semana dentro de La casa de los famosos ya tiene definidos a sus nominados. Tras la dinámica correspondiente, los nombres que quedaron en la lista y enfrentan la posibilidad de abandonar la competencia son:



Celine

Fabio

‘el Divo’

Laura G

Julia

Stefano.

Como ocurre en cada ciclo del programa, la nominación marca un momento clave en la convivencia, ya que redefine las estrategias dentro de la casa y coloca a los participantes en una nueva posición frente al resto del grupo. A partir de este punto, el desarrollo de la semana girará en torno a las decisiones del público y a la forma en que cada habitante asuma su lugar dentro del proceso.

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