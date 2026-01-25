Horacio Pancheri revela cómo vivió su primer beso gay en televisión ¡con lengua y todo! ¿Le movió el piso?

Lo que parecía ser solo otro papel en su carrera terminó convirtiéndose en uno de los momentos más intensos, y comentados, de su vida profesional. Horacio Pancheri no solo estaba pasando por un sacudidón laboral tras perder su exclusividad, también estaba a punto de enfrentarse a una escena que lo sacó por completo de su zona de confort ¡y de qué manera!

El actor aceptó un personaje muy distinto al galán clásico que siempre interpretaba, pero jamás imaginó que una escena con otro hombre le provocaría una reacción tan real que hasta él mismo se sorprendió. Lo que empezó como seguridad y actitud frente a cámaras, terminó en nervios, adrenalina y una confesión que hoy vuelve a dar de qué hablar.

¿Por qué Horacio Pancheri perdió su contrato de exclusividad y buscaba reinventar su carrera como actor?

Horacio Pancheri reveló que estaba en un gran momento profesional cuando todo dio un giro inesperado. Él mismo recordó que venía de una racha fuerte como protagonista, pero su contrato cambió de manera abrupta.

“Yo venía de hacer cuatro protagónicos y había firmado por tres años pero al quinto mes me la quitaron” Horacio Pancheri

Perder esa exclusividad significó una sacudida importante para la carrera de Horacio Pancheri. Pasó de tener estabilidad a entrar nuevamente en dinámicas de casting, competencia y búsqueda de oportunidades. Fue justo en ese contexto cuando apareció la posibilidad de integrarse a El juego de las llaves, una serie con temática mucho más arriesgada y contemporánea que las historias románticas que él acostumbraba hacer.

El actor entendió que no podía seguir encasillado. Necesitaba un personaje que demostrara versatilidad, riesgo y evolución actoral. Y ahí fue donde apareció Valentín Lombardo.

¿Por qué Horacio Pancheri luchó por el personaje de Valentín Lombardo en El juego de las llaves?

En el casting ocurrió algo curioso: no sabían si darle un personaje de galán clásico o a Valentín. Y ahí fue donde Horacio Pancheri tomó una decisión clave.

Él mismo explicó que decidió luchar por el papel más complicado, el más distinto, el que podía sacarlo de su zona de confort. Valentín Lombardo era un hombre casado que comienza a cuestionar su vida y a explorar su orientación sexual, algo que implicaba una construcción emocional mucho más profunda.

Para Horacio Pancheri, El juego de las llaves no era solo un proyecto más: era una apuesta por su crecimiento profesional. Sabía que aceptar un papel con un beso gay y una trama de exploración sexual podía generar conversación, críticas y miradas encima, pero también podía darle otra dimensión como actor. Y así fue.

¿Cómo fue el beso gay de Horacio Pancheri en El juego de las llaves que marcó un antes y un después en su carrera?

La escena clave llegó con Christian, su compañero en la serie, quien dentro de la historia sí es un personaje abiertamente gay. Pancheri recordó que quiso que el momento se viera real, sin titubeos ni falsedad.

“En la escena yo le digo a Christian, que sí es gay, vamos a hacerlo bien, con lengua y todo, también para que salga a la primera y no nos digan que hace falta química o no se las creo”. Horacio Pancheri

El actor pensó que lo tenía todo bajo control. Se sentía seguro, metido en su personaje, confiado. Pero la reacción física y emocional lo tomó por sorpresa.

Horacio Pancheri “Yo estaba como muy canchero, muy seguro de mi Valentín pero cuando siento el beso, fue como un shot de adrenalina, me puse nervioso... salió Valentina”.

Ese momento, según él, fue intenso, inesperado y revelador. No solo porque implicaba una escena íntima entre hombres en pantalla, sino porque lo conectó con un nivel de vulnerabilidad que no había explorado antes como actor.

¿Quién es Horacio Pancheri y por qué se convirtió en uno de los actores más buscados de la televisión mexicana?

Horacio Pancheri es un actor y modelo argentino que se ha convertido en una figura destacada de las telenovelas y series mexicanas, con una carrera ascendente en los últimos años. Nacido el 2 de diciembre de 1982 en Esquel, Argentina, Pancheri comenzó su camino en el mundo del entretenimiento como modelo, posando para revistas y trabajos publicitarios antes de dar el salto definitivo a la actuación profesional.

A principios de la década de 2010, Horacio decidió dejar su país para mudarse a México, donde se entrenó con renombrados maestros de actuación, incluyendo estudios en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, gracias a una invitación clave que marcó el inicio de su trayectoria en televisión.