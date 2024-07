Horacio Pancheri advierte a sus exnovias ¿Marimar Vega y Grettell Valdez?: “Si yo hablara”

Aunque Horacio Pancheri actualmente está muy enamorado y se casó con Isa Valero, en el pasado sus exnovias famosas se han referido a él como el peor novio ya que su relación según era tóxica.

Marimar Vega estuvo alrededor de dos años junto a Horacio y eran una de las parejas favoritas del público. Sin embargo terminaron abruptamente. Aunque se rumoró que la actriz le había sido infiel, Pancheri aceptó en una entrevista que era “celoso”. “Uno piensa que es seguro y no, todo lo contrario. Ahora estoy trabajando mucho con mi terapia (lo de mis celos). Mis tres quiebres fueron por celos míos. Mis inseguridades”.

Por otro lado, Grettell Valdez quien incluso estuvo comprometida con el argentino reveló a ‘Pinky promise’ que “fue su peor noviazgo”, así como lo declaró Marimar en el mismo programa de YouTube en una entrevista previa.

Grettell Valdez y Horacio Pancheri estuvieron comprometidos / Instagram

Horacio Pancheri se defiende de sus exnovias y se les va con todo

Aunque ya han pasado algunos años de las declaraciones de las famosas, recientemente él fue abordado al respecto y, si bien no habló de alguien en específico, lanzó un mensaje contundente. ¿A quién?

“En mi caso me separé porque las cosas no funcionaban como cualquier persona que empieza una relación y termina. En algunas relaciones terminé mejor que otras, algunas de mis ex siguen hablando y ensuciándome y m4tánd0me. Yo no entiendo por qué no disfrutan de su pareja, pero bueno, les gusta hablar”, comenzó a decir en una entrevista con ‘De primera mano’.

Según el actor las palabras de sus exnovias no le afectan, pero le dejó un fuerte comentario, cabe destacar que no dijo nombres: “No me afectan. Pobre del marido con el que están que sigue hablando de su ex. Me daría pena yo estar ahora casado con Isa y estar hablando de mi expareja”.

Marimar Vega y Horacio Pancheri estaban muy enamorados / Instagram: @horaciopancheri; @marimarvega

“Yo nunca hablé mal de una ex mía, si las cosas no funcionaron fue por algo y dimos un paso al costado o me dejaron o yo terminé la relación. Como una persona normal, como le pasa a cualquier persona”, continuó.

Horacio advirtió que él también tiene mucho qué decir de sus romances, pero ha preferido no hacerlo: “Tengo mucho para hablar, muchísimo. No me gustaría hablarlo porque lo que quedó en una relación, quedó en una relación, pero a mí me dejan como el malo de la película entonces la gente tiene ese concepto de mi: el malo de la película (pero) híjole, si yo hablara…”.

“No me gusta hablar porque no tengo nada que decir en contra de nadie y las cosas fueron así pero no como se dice que fueron, o sea, yo podría decir muchas cosas más y ahí la gente diría ‘ah, mira’ (pero) calladito me veo más bonito”, añadió.

Grettell Valdez ha dicho que Horacio era tóxico / Instagram

El actor argentino dijo que aunque les desea el bien, también quiere que ya lo dejen de atacar cada vez que pueden: “Yo le deseo lo mejor a mis exparejas, con las otras dos no he hablado más, pero son exactamente las personas que me están m4t4ndo todo el tiempo y ¡ya! (Basta)”.

La reportera le insistió en que Marimar y Grettell han coincidido en algunos puntos sobre la relación que tuvieron con él y se defendió diciendo: “Yo también coincido en las dos, puedo decir un montón de cosas de ambas personas pero ya está, ya quedó ahí ¿quién es perfecto para venir a este mundo? ¿Quién no es celoso? ¿Quién no es inseguro? ¿Quién no es tóx¡co? Si fuésemos perfectos la vida sería perfecta y sería todo paz y amor”.

Por último, Pancheri dijo que acepta sus errores y que lo bueno de él es que siempre busca mejorar: “Yo creo que lo bueno mío es que trato de pedir ayuda y busco y tomo terapia, trato de buscar mis errores. Ahora, si van a decir que Horacio es un tóxico, la toxicidad viene de las dos partes” e incluso reveló que en una terapia de pareja, el psicólogo les dijo que había una responsabilidad compartida.

