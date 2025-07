Marimar Vega revela por qué no quiere tener hijos y sorprende con declaración acerca de su esposo, ¿crisis?

Marimar Vega ha dado un paso al frente en una conversación que muchas personas aún consideran tabú: la maternidad elegida o no. En un episodio reciente del pódcast El rincón de los errores, que comparte con el psicólogo Efrén Martínez, la actriz mexicana confesó que ha decidido no tener hijos y reveló los motivos que la llevaron a esta decisión.

La charla contó con la participación de Lety Sahagún, del popular pódcast Se regalan dudas, y fue en ese contexto donde Marimar hizo una de sus confesiones más personales y potentes.

Marimar Vega / Instagram: @marimarvega

Lee: Luis Ernesto Franco, ex de Marimar Vega, intentó quitarse la vida tras ser abusado

¿Por qué Marimar Vega no quiere tener hijos?

En el episodio, Marimar Vega, quien se divorció de Luis Ernesto Franco, y luego se casó con su actual esposo Jerónimo Rodríguez, compartió que la decisión de no convertirse en madre no fue fácil ni repentina.

“Tomar la decisión de no ser mamá no fue fácil. Creo que es una de las decisiones más profundas y complejas a las que una mujer se puede enfrentar”, declaró la actriz. Agregó que se trató de un proceso largo, en el que tuvo que enfrentar el ruido mental, los deberes impuestos y el miedo de perderse “la mejor experiencia del mundo”.

Fue después de su segundo matrimonio, con el cineasta Jerónimo Rodríguez, que comenzó a cuestionar si realmente quería tener hijos. Aunque ambos contemplaron la idea en un principio, con el tiempo entendieron que esa decisión estaba basada más en expectativas externas que en un deseo real.

La actriz está muy contenta de vivir esta etapa en su matrimonio. / Instagram: @marimarvega

Mira: La perturbadora película de Marimar Vega, basada en hechos reales, que puedes ver gratis ¿De qué trata?

¿Marimar Vega y Jerónimo Rodríguez ya platicaron no tener hijos?

Marimar Vega reveló que la decisión de no tener hijos fue compartida con su esposo Jerónimo Rodríguez, lo que ayudó a que ambos encontraran un camino más consciente y libre de presiones.

“Con el tiempo, y escuchándome de verdad, me di cuenta de que la mujer que soy hoy, a mis 42 años, ya no desea ser madre” Marimar Vega

Lejos de sentir angustia o arrepentimiento, la actriz expresó que la elección la acercó más a su verdad personal. Jerónimo tampoco quería hijos.

“Decidir desde la conciencia, no desde el miedo, me acercó más que nunca a mi verdad. Y hoy puedo decirlo en voz alta, con paz, con amor, con certeza: esta decisión me hizo sentir más libre”, añadió.

Ve: Horacio Pancheri revela por qué terminó con Marimar Vega ¡Lo mandó a terapia!

¿Cómo reaccionó el público ante la decisión de Marimar Vega de no tener hijos?

El video del episodio se volvió viral en redes sociales, generando una mezcla de reacciones. Mientras que algunas personas expresaron sorpresa o desacuerdo, la gran mayoría de los seguidores de Marimar Vega aplaudieron su sinceridad y valentía. Muchos usuarios destacaron lo necesario que es visibilizar otras formas de vivir la feminidad y el matrimonio, sin que la maternidad sea una obligación social.

“En mi caso, hablando de la maternidad, no fue precisamente por decisión. Pero ahora, descubrir que también era una opción y no castigarme por ello, me hace feliz. No me lo cuestionaba en su momento porque, como dicen ellas, ‘era lo que seguía’ , y me sentía mal por el resto, más no por mí... ¡Qué bendición para las nuevas generaciones tener la libertad y valentía de decidirlo en base a sus deseos! ¡Celebro esa libertad!”

, y me sentía mal por el resto, más no por mí... ¡Qué bendición para las nuevas generaciones tener la libertad y valentía de decidirlo en base a sus deseos! ¡Celebro esa libertad!” “Marimar, gracias por compartir tu decisión de no ser mamá. Yo lo tuve claro desde muy joven, y es algo de lo que, a mis 45 años, no me he arrepentido en ningún momento.”

“Qué bueno que platiquen de estos temas.”

“Qué capítulo tan fenomenal. Me llega directo al alma y a todo lo que sucede en mí por estos días.”

“Gracias, Marimar y Efrén. Me han ayudado mucho. Un abrazo a los dos.”

¿Quién es Marimar Vega y quién es su esposo, Jerónimo Rodríguez?

Marimar Vega, cuyo nombre completo es María del Mar Vega Sisto, es una reconocida actriz mexicana nacida el 14 de agosto de 1983 en la Ciudad de México. Hija del legendario actor Gonzalo Vega y de la actriz Leonora Sisto, Marimar creció en una familia profundamente ligada al mundo artístico. Es hermana de la también actriz Zuria Vega. Desde muy joven se formó en danza flamenca y estudió actuación en el Centro de Formación Actoral de TV Azteca (CEFAC). Su debut en teatro fue a los 17 años junto a su padre en la obra Don Juan Tenorio, interpretando a Doña Inés.

A lo largo de su carrera, Marimar ha participado en numerosos proyectos de televisión, cine y teatro. En televisión, ha destacado en telenovelas como:

Enamórate (2003)

Mientras haya vida (2007)

Eternamente tuya (2009)

Emperatriz (2011)

Amor cautivo (2012).

Más recientemente, ha protagonizado series como:

El juego de las llaves (2019-2021)

De brutas, nada (2020-2023)

Pacto de silencio (2023)

Dra. Lucía, un don extraordinario (2023-2024).



También ha incursionado en el cine con películas como Daniel y Ana, que fue presentada en el Festival de Cannes.

En el ámbito personal, Marimar estuvo casada con el actor Luis Ernesto Franco entre 2015 y 2018. En 2022 contrajo matrimonio con Jerónimo Rodríguez, con quien actualmente comparte su vida. Además de su carrera actoral, ha explorado nuevos formatos como el pódcast, destacando su participación en El rincón de los errores, junto al psicólogo Efrén Martínez, donde aborda temas personales y emocionales con gran honestidad.