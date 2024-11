Marimar Vega y Luis Ernesto Franco hablan frente a frente de su doloroso divorcio ¡hace seis años!

Han pasado seis años desde que Marimar Vega y Luis Ernesto Franco decidieron poner fin a su matrimonio. Un capítulo que parecía cerrado se ha reabierto con la reciente entrevista que ambos mantuvieron en el pódcast “Mejor que ayer”, conducido por el propio Franco.

Este reencuentro tan esperado ha generado gran expectación entre los seguidores de la pareja, quienes han seguido con interés sus vidas por separado. Con una sinceridad que ha conmovido a muchos, ambos actores han compartido detalles íntimos sobre los desafíos que enfrentaron durante su separación y cómo han logrado reconstruir sus vidas.

Marimar Vega y Luis Ernesto Franco se reunieron a 5 años de su divorcio en el podcast ‘El rincón de los errores’. / Instagram: @marimarvega

Marimar Vega y Luis Ernesto Franco hablan de su divorcio

La decisión de invitar a Marimar Vega a su pódcast fue un paso significativo para Luis Ernesto Franco. La primera parte de la entrevista aún no se estrena, pero Franco compartió un vistazo donde, ambos reconocen que el camino hacia la reconciliación no ha sido fácil, pero que han logrado construir una relación basada en el respeto y la comprensión mutua.

Vega aseguró a su ex que su divorcio en 2018 fue muy doloroso: “Uno nunca se quiere divorciar y creo que para mí sí fue tan, tan doloroso, que por primera vez lo tenía que vivir sola”, contó Marimar Vega.

Y añadió: “Todo ese año de mi vida lo viví muy como fracasada. Sí, todo sucede por algo, pero tú también eres responsable en aceptar lo inaceptable, confiando en que lo que es, es”.

Por su parte, Luis Ernesto Franco reveló que el proceso de separación lo llevó a tomar una decisión consciente de alejarse de la vida pública por un tiempo: “Yo me di cuenta, ya que estaba fuera de aquí, que no son las circunstancias, sino es el medio lo que me hacía no estar bien yo mismo”, explicó Franco.

Marimar Vega y Luis Ernesto Franco una vez separados encontraron el amor verdadero

Aunque el proceso fue doloroso, ambos actores coinciden en que su divorcio fue un catalizador para un crecimiento personal significativo. Reflexionando sobre sus nuevas vidas, Marimar y Luis Ernesto han encontrado en sus actuales parejas: Jerónimo Rodríguez y Roza Laven, respectivamente, la compañía y el apoyo que necesitaban para sanar y construir relaciones más sólidas.

La actriz está muy contenta de vivir esta etapa en su matrimonio. / Instagram: @marimarvega

Marimar está casada actualmente con Jerónimo Rodríguez y Luis Ernesto con Roza Laven, con quien se casó en secreto en enero de 2022 y tuvieron a su hijo este año.

Marimar y Luis Ernesto: No es la primera vez la expareja habla de su divorcio de forma pública.

La primera vez que los exesposos hablaron abiertamente sobre su separación fue en abril de 2023, durante un episodio del pódcast ‘El rincón de los errores’, el pódcast que la actriz co-conduce con el terapeuta Efrén Martínez. En aquella ocasión, Franco compartió de manera abierta y honesta sobre los errores que había cometido en su vida y los valiosos aprendizajes que había obtenido a raíz de su separación.”