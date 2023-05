Luis Ernesto Franco habla frente a Marimar Vega de su divorcio: “Mi divorcio fue de las cosas más fuertes”

En el 2015, los actores se casaron, sin embargo, luego de tres años de matrimonio, Luis Ernesto Franco y Marimar Vega se divorciaron oficialmente en el 2018.

Luis Ernesto ‘El Güero’ Franco se reencontró con su exesposa, Marimar Vega, quien lo invitó a su podcast de nombre ‘El Rincón de los Errores’ y ahí ambos hablaron por primera vez sobre las razones de su separación en el 2018.

Sin duda el actor fue uno de los invitados más esperados del podcast, en donde Vega comparte micrófonos con Efrén Martínez, quien le cuestionó a Luis Ernesto Franco cuál ha sido su error favorito, una pregunta que se hace a todos los invitados como parte de la dinámica.

“Mi divorcio fue de las cosas más fuertes, pero también de lo mejor que me pudo haber pasado, porque redirecciono mi vida y me di cuenta de que no está afuera lo que yo estaba buscando, y la carencia estaba adentro, y cuando me di cuenta volví a nacer”, mencionó.

Marimar Vega se reencontró con su expareja Luis Ernesto Franco en un podcast / Instagram: @marimarvega / @guerofranco

El actor reconoció que su historia de amor con Marimar Vega fue una de las etapas más intensas de su vida: “Pasaron muchísimas cosas, cometí o cometimos muchos errores que, gracias a eso estamos en un mejor lugar”.

Luis Ernesto se sinceró y le confesó a su ex que esto le ayudó a reconocer qué de esa relación no iba funcionar y qué no quería que se convirtiera en el patrón de sus relaciones futuras.

“Honestamente llegó un punto en el que había logrado muchísimo más profesionalmente, económicamente de lo que yo había soñado, y no era feliz. Estaba con una mujer que amaba y no era feliz, algo que hacía falta todavía. Antes te hubiera dicho que (mi divorcio) fue lo más doloroso de toda mi vida, había mucho amor, mucha pasión, nos la pasábamos muy bien, mucha diversión, no estaba bien encausado, creo que se rompió el canal y se fue por todos lados el río, y fue cuando los dos, o habló por mí, dije ‘esto no puede seguir así, en mí”, confesó.

Luego de estás palabras Marimar intervino sobre la intensa relación que vivieron y reveló los motivos de la separación: “Entender que la paz no es sinónimo de aburrimiento, que estar tranquilo, no quiere decir que te vas a aburrir, que te vas a ir a poner el cuerno cómo ese rush que necesitábamos y en el que estaba basada nuestra relación y que creo que ahí fue el error, parte del problema”.

Finalmente, ‘El Güero’ Franco coincidió en lo que comentó su ex, con quien estuvo casado del 2015 a 2018: “Entendí que en mis relaciones, prefiero tener paz, que tener la razón, nuestra relación era una lucha de quién tiene la razón, no cambio por nada la paz que tengo ahora”.