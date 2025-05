Horacio Pancheri revela por qué terminó con Marimar Vega ¡Lo mandó a terapia!

El actor Horacio Pancheri rompió el silencio sobre su fallida relación con Marimar Vega, con quien mantuvo un noviazgo de dos años durante la pandemia. En entrevista con ‘el Burro’ Van Rankin, el galán argentino habló sin filtros sobre los motivos que lo llevaron a separarse de la actriz mexicana en enero de 2021. Aseguró que la ruptura fue tan dura que él acabó en terapia.

¿Por qué terminaron Horacio Pancheri y Marimar Vega?

Durante la charla, Pancheri recordó que vivió momentos importantes con Marimar, incluso atravesaron juntos el confinamiento por COVID-19 en Los Ángeles. Sin embargo, explicó que las diferencias en sus proyectos de vida marcaron el fin de la relación.

“Terminamos porque ella quería embarazarse y yo no quise”, confesó el actor.

Según su versión, cuando iniciaron el romance, Vega venía de un divorcio del actor Luis Ernesto Franco, ‘el Güero’, y no estaba interesada en volver a casarse ni en tener hijos.

“Es que al principio ella no quería casarse, ni tener hijos. Ella venía de un divorcio con ‘el Güero’ Franco. No quería casarse ni tener hijos. Después estuvo con Adrián Uribe... no sé si Uribe se enojó”, dijo Horacio.

Más adelante, sus planes cambiaron, pero Pancheri no estaba en la misma sintonía.

El actor también reveló que actualmente no tiene contacto con Marimar.

“Ahora no hablo con ella. Seguro no quiere hablar conmigo, pero no me interesa. Luego se casó con el camarógrafo de la serie que estábamos haciendo (‘El juego de las llaves’). Le mando un beso”, dijo con ironía.

Horacio Pancheri habla de la ruptura con Marimar Vega

Horacio Pancheri no ocultó que el rompimiento con Vega le dejó heridas emocionales. “A los dos años nos encontramos ya solteros. Una de las que más me partió la madre fue esta expareja, que a casi un mes se casó con el fotógrafo. Fueron semanas de terapia dura”, expresó.

En tono molesto, agregó: “¿Quién iba a pensar que se iba a clavar con un fotógrafo? Si me dices que anda con otro actor guapo, bueno… ¡pero con el pin.. camarógrafo!”, contó a ‘el Burro’.

Cabe mencionar que Marimar Vega ha mantenido mayor discreción respecto a esta relación. Sin embargo, en una entrevista para el canal ‘Pinky Promise’ confesó que su historia con Pancheri fue una de sus relaciones “más tóxicas”. Incluso aseguró que no lo invitaría a su podcast El rincón de los errores, pues lo considera una “persona no grata”.

Actualmente Horacio Pancheri está casado con Isa Valero, una arquitecta y empresaria venezolana, con la cual asegura ha construido la relación que siempre soñó.

El actor argentino se casó con Isa Valero en abril de 2024. / Redes sociales

¿Con quién se casó Marimar Vega?

Marimar Vega contrajo matrimonio con Jerónimo Rodríguez, destacado director de fotografía originario de México, el 26 de febrero de 2022.

La boda se realizó en Acapulco, Guerrero, con una ceremonia privada a la que asistieron sus seres queridos más cercanos. Jerónimo ha formado parte de reconocidas producciones como ‘El juego de las llaves’ y ‘Oscuro deseo’, por las que ha recibido importantes reconocimientos en la industria cinematográfica.

Su historia de amor comenzó durante el rodaje de uno de estos proyectos y, tras un año juntos, oficializaron su compromiso en agosto de 2021.