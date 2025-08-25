¿Horacio Pancheri maltrató a Marimar Vega? Actriz da detalles de su relación y dice: “Fue fea”

Aunque han pasado cuatro años desde que terminó el romance entre Horacio Pancheri y Marimar Vega, el tema vuelve a salir a la luz tras las más recientes e impactantes declaraciones que la actriz dio sobre este noviazgo, ¿sufrió violencia?

Marimar Vega y Horacio Pancheri / Redes sociales

¿Cómo fue la historia de amor entre Horacio Pancheri y Marimar Vega?

El romance entre Horacio Pancheri y Marimar Vega comenzó en 2019, cuando coincidieron en las grabaciones de la serie ‘El juego de las llaves’. Tras convivir un poco, anunciaron públicamente su noviazgo.

Aunque ambos parecían ser muy felices, en 2021 se dio a conocer que habían terminado de forma definitiva. Los famosos han dado distintas versiones sobre el motivo de su separación. La actriz mencionó que su relación era muy tóxica y las secuelas de la ruptura la orillaron a buscar terapia.

En tanto que el actor Horacio Pancheri sostiene que todo fue por diferencias personales. Según su versión, él deseaba tener hijos, mientras que ella no se sentía preparada para ello.

Tras esto, Pancheri y Vega han continuado con sus vidas. Ella se casó con el fotógrafo Jerónimo Rodríguez en febrero del 2022. Por su parte, Horacio contrajo matrimonio con la arquitecta Isa Valero en abril de 2024.

¿Marimar Vega sufrió maltrato por parte de Horacio Pancheri? Esto dijo la actriz

En una entrevista reciente con Pati Chapoy, la actriz Marimar Vega se sinceró y habló sobre su vida amorosa. La actriz afirmó que todas sus relaciones amorosas acabaron bien, excepto la que tuvo con Horacio Pancheri.

Ante esta confesión, Chapoy le preguntó directamente si había sufrido maltrato físico o verbal por parte de Pacheri. En respuesta a esto, la celebridad contestó:

“No, él es el único con el que no (tengo una relación)....No física, pero sí fue una relación muy fea” Marimar Vega

Marimar dejó claro que no desea tener ningún tipo de contacto con Pancheri, ya que ahora está en una etapa de su vida en la que está muy feliz, tanto en el plano profesional como en lo personal.

Algo que llamó la atención durante la conversación fue que confesó que, en una etapa de su vida, estuvo con hombres “tóxicos” y “celosos”.

“Yo estaba con hombres muy celosos, desde chiquita, celosos, pero infieles. Una muy ‘buena combinación’. Uno se vuelve duro en la vida. El verse con amor me costó mucho trabajo. Creo que ahí fue donde mi esposo fue lo mejor que me pudo haber pasado. Sería muy triste pensar si uno pensara que las cosas duras o feas que le pasaron en la vida no sirven para nada”, puntualizó.

Para muchos, sus declaraciones fueron una señal de que Horacio ejerció, al menos, violencia verbal, en contra de Marimar. No obstante, esto no ha sido confirmado por la actriz. En tanto que el actor no ha dado declaraciones sobre este asunto.

¿Quién es Horacio Pancheri, exnovio de Marimar Vega?

Horacio Pancheri

Actualmente tiene 42 años.

Desde joven, trabajó como modelo en su país natal.

En 2012, se mudó a México y estudió en el CEA (Centro de Educación Artística) de Televisa.

En 2014, debutó como actor en la telenovela ‘El color de la pasión’.

Ha estado en proyectos importantes como ‘La sombra del pasado’, ‘Un camino hacia el destino’, ‘Papás por conveniencia’ y ‘Me atrevo a amarte’.

Tiene un hijo de una relación anterior.

En 2019, se filtró un video íntimo suyo. Él sostuvo no saber quién grabó el clip y no procedió legalmente.

En 2023, se hizo viral por, supuestamente, mandarle un mensaje a Samadhi Zendejas en el que le decía “fea”. Él siempre aseguró que le había “hackeado” la cuenta en Instagram.

