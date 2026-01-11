¿Carlos Arenas y Ximena Córdoba confirman relación?: “La envidia de todo México”, dice el conductor

La conductora Ximena Córdoba y Carlos Arenas aclararon si tienen una relación tras el beso que se dieron durante la transmisión del programa Cuéntamelo ya!, la modelo explicó cómo se dio el momento frente a cámara, ¿será que confirmó o negó que tienen una relación? Te contamos lo que dijo.

Beso de Carlos Arenas y Ximena Córdoba. / Foto: Redes sociales

¿Por qué se besaron Carlos Arenas y Ximena Córdoba? Así fue el romántico momento

Todo ocurrió durante la emisión de Cuéntamelo ya! del viernes 9 de enero, cuando el programa compartió imágenes de la escena de Ximena Córdoba con Emmanuel Palomares en la serie Vecinos. Durante la mesa de discusión, una de las conductoras comentó que ambos actores se veían bien juntos y bromeó sobre lo natural que se veía la escena frente a las cámaras.

Al escuchar los comentarios, Ximena Córdoba aclaró que el beso formaba parte de su trabajo como actriz y que había sido necesario “sacrificarse” para la grabación, dejando en claro que todo se trataba de actuación. En ese momento, Carlos Arenas intervino con un comentario juguetón y se acercó a la presentadora para darle un beso en pleno programa.

La acción sorprendió a todos en el estudio y generó preguntas inmediatas sobre si el gesto era parte de un proyecto conjunto o solo un momento espontáneo. Arenas, haciendo referencia al actor Emmanuel Palomares, solo comentó que “con todo respeto, aquí sí hay”, sin dar más detalles, mientras ambos mantenían la sonrisa durante el intercambio.

Ximena Córdoba y Carlos Arenas. / Foto: Redes sociales

¿Ximena Córdoba confirma noviazgo con Carlos Arenas?

Ximena Córdoba aclaró que no mantiene una relación con Carlos Arenas y que el momento que llamó la atención en Cuéntamelo ya! no pasó de un juego entre compañeros de trabajo. La conductora explicó que la confusión surgió después de que se difundiera la escena del beso que protagonizó con Emmanuel Palomares en la serie Vecinos, y que la intervención de Arenas solo fue un gesto espontáneo durante la emisión del programa.

“Fue todo un juego, fue un juego, hice unas escenas de Vecinos y en la escena me tocaba darme un beso con Emmanuel. Entonces, Carlitos jugando dijo ‘Ah, pues yo también’ y ya, es todo. Es que fue muy rápido, fue un juego”, dijo la conductora en entrevista con Edén Dorantes.

Ximena Córdoba y Carlos Arenas / Redes sociales

¿Qué dijo Carlos Arenas sobre el beso con Ximena Córdoba?

Carlos Arenas también se pronunció sobre el beso que le dio a Ximena Córdoba y aclaró que todo se trató de una broma entre compañeros. Señaló que la escena surgió después de que la conductora y actriz grabó unas escenas con Emmanuel Palomares para la serie Vecinos, y que él solo reaccionó en tono de juego.

“Amanecimos bravos. Todo salió porque Xime acaba de grabar unas cosas en Vecinos con Emmanuel Palomares y hoy dieron la nota. Fue como de ‘Si él puede, porque yo no puedo’, me avento y al final somos actores. A Xime la conozco desde hace mucho, antes de entrar a Cuéntamelo ya!, hemos hecho varios programas especiales de los Grammy, Premios Juventud y todo ese rollo y de verdad somos grandes amigos, somos muy brothers, por eso tuve la confianza de hacerlo con ella”, comentó Arenas, dejando en claro que la cercanía entre ellos fue lo que motivó el gesto.

El actor también destacó en entrevista con Edén Dorantes que el momento no tuvo intención romántica y se dio de manera espontánea, pues fue “un beso de novela” y que si él tuviera pareja “guardaría el respeto, pero fue broma, no fue nada en serio, todo tranquilo. Ojalá fuera de verdad, sería la envidia de todo México. Somos grandes cuates y la quiero mucho”, aseguró.

Arenas agregó que la convivencia diaria con Ximena Cordóba y el resto del equipo permitió que se dieran estos momentos de confianza, subrayando que la relación entre ellos es estrictamente de amistad y trabajo.

