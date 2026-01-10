Vanessa Claudio reacciona al beso de Carlos Arenas con Ximena Córdoba; ¿la conductora se burla de su ex?

El beso que Carlos Arenas y Ximena Córdoba se dieron durante una dinámica en Cuéntamelo ya! rápidamente dio de qué hablar fuera del programa, pero, ¿de quién fue la respuesta más fuerte? Pues nada más y nada menos que de Vanessa Claudio, expareja del conductor y quién presuntamente habría reaccionado al episodio protagonizado en televisión nacional.

No te pierdas: Kristal Silva explota en vivo en Venga la alegría y lanza advertencia tras reclamos de sus compañeros ¿Se va?

Beso de Carlos Arenas y Ximena Córdoba. / Foto: Redes sociales

¿Por qué se besaron Carlos Arenas y Ximena Córdoba?

Todo se dio durante la emisión de Cuéntamelo ya! del viernes 9 de enero, cuando en el programa se compartieron imágenes del beso que Ximena Córdoba protagonizó con Emmanuel Palomares en un episodio de la serie Vecinos. La escena dio pie a comentarios en la mesa, donde una de las conductoras señaló que ambos se veían bien juntos y bromeó con que el momento había resultado muy natural frente a las cámaras.

Ante esas observaciones, Ximena Córdoba tomó la palabra para aclarar que se trataba únicamente de una escena y que le había tocado “sacrificarse”, recalcando que todo había sido actuación. Fue entonces cuando Carlos Arenas intervino: “¿Sabes qué? Con qué poca agua te ahogas”, y posteriormente se acercó a su compañera y le dio un beso en pleno programa.

La reacción fue inmediata en el estudio, ya que el beso tomó por sorpresa a las conductoras presentes, quienes pidieron una explicación y hasta cuestionaron si se trataba de un adelanto de algún proyecto juntos. Arenas solo comentó, con referencia a Palomares, que “con todo respeto, aquí sí hay”, mientras ambos sonreían sin responder ni dar más detalles del romántico momento.

No te pierdas: ¡Alberto Guerra y Madonna en la cama! El VIDEO que reaviva rumores y deja a Zuria Vega ¿sin esposo?

Ximena Córdoba y Carlos Arenas / Redes sociales

¿Vanessa Claudio reacciona al beso entre Carlos Arenas y Ximena Córdoba?

Luego del beso que Carlos Arenas y Ximena Córdoba se dieron, la atención se centró en Vanessa Claudio, quien compartió un video en su cuenta de TikTok que rápidamente fue interpretado por los usuarios como una posible reacción e indirecta a lo ocurrido en el programa Cuéntamelo ya!.

En el clip, la conductora aparece observando un video en su celular, aunque en ningún momento muestra el contenido de la pantalla. El material está acompañado por la canción “Alucín”, de Eugenio Esquivel, Grupo Marca Registrada y Sebastián Esquivel, y fue la descripción la que llamó la atención de los internautas, ya que escribió: “Esa historia ya se contó”, seguida de un emoji de risa.

Aunque Vanessa Claudio no hizo referencia directa a Carlos Arenas ni al beso con Ximena Córdoba, en redes sociales surgieron múltiples comentarios que relacionaron la publicación con ese episodio, tomando en cuenta la relación pasada entre Claudio y Arenas, y que ambos protagonizaron varios besos en el programa Venga la alegría.

No te pierdas: Ángela Aguilar le da cachetada a Nodal y el momento se vuelve viral: ¿Juego o tensión? VIDEO

Reacción de Vanessa Claudio. / Foto: Redes sociales

¿Cómo fue la relación de Vanessa Claudio y Carlos Arenas?

Vanessa Claudio y Carlos Arenas coincidieron profesionalmente cuando ambos formaban parte del equipo de conductores de Venga la alegría. En ese espacio comenzó una amistad cercana que, con el paso del tiempo, se transformó en una relación sentimental.

Con el tiempo, la relación llegó a su fin y fue la propia Vanessa Claudio quien explicó que la ruptura estuvo marcada por actitudes que afectaron la convivencia. Años después, la conductora retomó el tema en una entrevista en el programa Pinky Promise de Karla Díaz, donde habló sobre las razones que llevaron al término del noviazgo y cómo vivió esa etapa de su vida personal.

Al preguntarle: “Del 1 al 10, ¿qué tan tóxico era Carlos Arenas y por qué?”, la presentadora respondió: “La toxicidad era mucha, yo lo he dicho bastantes veces. Sí estaba loco, se despertaba y decía: ‘Sé que me vas a hacer algo hoy’ y te dejaba de hablar, me celaba del viento. Era de que me tenía que poner short debajo de la falda, no podía, era tóxico”.

Vanessa Claudio agregó que, desde su experiencia, el patrón se repetía en otras relaciones del conductor. “Para él todas somos locas, pero el factor común es él”, señaló, y compartió que tiempo después se encontró con dos exparejas de Arenas. “Me da pena, yo primero lo conocía como amigo y me caía súper bien y me reía mucho, él podrá decir lo que quiera de mí, pero me encontré a dos de sus exnovias y fue como escuchar mi propia historia en voces de otras mujeres”, concluyó la conductora.

No te pierdas: Acusan a Kristal Silva de “homofóbica” por gesto durante el beso entre Teo y su novio en ‘La granja VIP’