Hombre besa a reina de carnaval y ella rompe en llanto: “Todo se salió de control” | VIDEO

Lo que debía ser un momento de celebración terminó en incomodidad para una joven reina del Carnaval, luego de que un hombre se acercó y la besó sin su consentimiento durante un acto público. La escena quedó registrada en video y generó reacciones en redes sociales, ¿de quién se trata y qué pasó? Te contamos los detalles.

No te pierdas: Encuentran sin vida a famosa modelo, hija de famoso exfutbolista; ¡Su madre la despide! “ruegan por su alma”

¿Qué reina de belleza fue besada sin su consentimiento?

La joven que fue besada sin su consentimiento durante un acto público es Michelle Char Fernández, de 23 años, actual reina del Carnaval de Barranquilla, en Colombia. El momento ocurrió en el marco de actividades relacionadas con la festividad y quedó registrado en video, lo que generó reacciones en redes sociales.

Michelle Char Fernández fue designada reina del Carnaval de Barranquilla, que es un evento folclórico y cultural que se celebra anualmente en Colombia. Tiene lugar en febrero o a principios de marzo, y se desarrolla entre el sábado y el martes de carnaval, día previo al Miércoles de Ceniza, que marca el inicio de la Cuaresma. La reina cumple un papel central en los actos y actividades que forman parte de esta tradición.

No te pierdas: Muere querida modelo y ex Reina de belleza, a los 35 años; ¿quién fue Andrea Andrade y de qué murió?

Beso a Michelle Char Fernández en desfile de Guacherna: su mensaje en redes. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a Michelle Char Fernández, reina del Carnaval de Barranquilla?

Los hechos ocurrieron durante el desfile de Guacherna, una de las actividades previas al Carnaval de Barranquilla. Michelle Char Fernández saludaba a asistentes y accedía a tomarse fotografías cuando, en medio del recorrido, un hombre se acercó, la jaló y la besó en los labios sin su consentimiento. El momento quedó registrado en video por personas que se encontraban en el lugar.

En la grabación se escucha a la reina decir: “Oigan, me besaron en la boca”, mientras intenta asimilar lo ocurrido. Segundos después, rompe en llanto frente a quienes la rodeaban. Tras el incidente, fue retirada del sitio acompañada por escoltas, mientras continuaban las actividades del desfile.

No te pierdas: Exparticipante de Miss Universo fue diagnosticada con cáncer de mama; así lo anunció: “Nadie te prepara”

¿Qué dijo Michelle Char Fernández, reina del Carnaval de Barranquilla, tras el beso?

Luego de que el video del momento se difundiera en redes sociales, Michelle Char Fernández compartió un mensaje en sus propias plataformas para hablar de lo ocurrido durante el desfile de Guacherna. En la grabación, la reina del Carnaval de Barranquilla explicó cómo vivió la situación y pidió que no se generaran reacciones de odio a partir del incidente.

“Yo no sé si fue con culpa o sin culpa, yo estaba abrazando, yo me le estaba tirando encima de la gente. Tal vez me jaló, tal vez fue una mala pasada y quedamos... no sé, fue un momento simplemente que todo se salió de control, pero no debemos fomentar igual odio”, expresó. También agregó: “Si para mí, yo estoy bien, yo estoy bien. No quiero, lo último que quiero yo es fomentar rabia, odio contra él”.

En el mismo mensaje señaló que no conoce a la persona involucrada y que prefiere no centrar la conversación en señalamientos. “No sé quién es, no lo conozco, pero igual estoy segura que no lo hizo de mala intención y ya pasó y ya. Hay que superar y hay que aprender para que no hagan eso, las personas que están en los desfiles que normalmente van pa’l cuello. No hagan eso, no hagan eso. Abracen, besen y ya, pero por favor, no odio, no odio”, concluyó.

No te pierdas: Modelo e influencer es asesinada en ataque en su propio departamento: el sospechoso... ¿Confesó el crimen?

Quién es Michelle Char Fernández y qué pasó en la Guacherna del Carnaval de Barranquilla. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Michelle Char Fernández, reina del Carnaval de Barranquilla?

Michelle Char Fernández fue designada reina del Carnaval de Barranquilla 2026, convirtiéndose en la soberana número 90 en presidir esta celebración en Colombia.

Barranquillera de 23 años, la joven ha estado vinculada al folclor y la danza desde la infancia. Inició su formación en la escuela de Julie de Donado y durante una década hizo parte del Ballet de Barranquilla. En 2018 fue capitana juvenil del Country Club y ha participado en escenarios artísticos y en dos coronaciones de reinas del Carnaval. También ha integrado agrupaciones como Kadanzá, la cumbiamba La Revoltosa, la comparsa Pasión Latina y el grupo Fuerza Negra, con el que ha obtenido dos Congos de Oro.

Estudió Diseño de Interiores y Productos en la Nuova Accademia di Belle Arti, en Milán, Italia, y desarrolla proyectos en el sector de la moda con sus iniciativas 08MIL y COSSAS. Es hija de Miguel Char y Rocío Fernández y forma parte de una familia vinculada históricamente al Carnaval, tradición que se remonta a 1918 y que la coloca como representante de esta celebración cultural.

No te pierdas: Carmen Campuzano, tras el infierno de las adicciones, hace fuerte anuncio sobre su carrera ¿Recayó?