Muere actor de “Café con aroma de mujer” tras diagnóstico tardío de cáncer: “Estaba sufriendo muchísimo”

Apenas en noviembre del 2025 se reveló que Conrado Osorio, actor de La fea más bella y Clase 406 había muerto a los 49 años de edad. La trágica noticia fue dada a conocer por la familia del actor.

Ahora, industria de la televisión se encuentra nuevamente de luto, luego de confirmarse la muerte, este lunes 26 de enero, de un famoso actor y productor, mejor conocido por su papel en la icónica telenovela Café con aroma de mujer. Con una trayectoria de más de cinco décadas, el mundo del entretenimiento ha mostrado su consternación en redes sociales, pues también fungió como gestor cultural a lo largo de su carrera. Te contamos de quién se trata.

¿Qué famoso actor de Café con aroma de mujer murió HOY, 26 de enero?

Salvatore Basile, conocido cariñosamente como Salvo Basile, falleció este lunes 26 de enero de 2026, primero surgieron algunos rumores, pero después la familia del intérprete confirmó la información.

Nacido en Nápoles, Italia, el 18 de mayo de 1940, Basile construyó una carrera sólida y multifacética que lo convirtió en un puente vivo entre Europa y América Latina. Actor, productor, asistente de dirección y gestor cultural, su legado atraviesa más de cinco décadas de historia audiovisual en Colombia.

“Vuela alto mi hermano Salvo. Jamás te olvidarán por tu gran Corazón”,

“Imposible olvidar tu risa y ese cariño inmenso que siempre le tuviste a Colombia. Buen viaje, Salvo” y,

“Extrañaremos su presencia pero su legado quedará para siempre en nuestros corazones.”

¿De qué murió el actor de telenovelas Salvo Basile?

La muerte de Salvo Basile fue confirmada oficialmente en la mañana de este lunes 26 de enero de 2026. La información fue difundida inicialmente por diversos reportes, los cuales, no emitían las causas del fallecimiento.

En una entrevista que Gerónimo Basile, hijo de Salvo, dio al medio el Caracol de Colombia, reveló que desde hace seis años el actor tenía dolores y molestias en el estómago, pero fue hasta el pasado mes de diciembre que le encontraron cáncer en el páncreas:

El 01 de diciembre mi hermano Alessandro con un nudo en la garganta diciendo que mi papá tenía cáncer. (...) Prácticamente eso fue fulminante, lo llevó en mes y medio, el deterioro fue una locura, no lo esperábamos tan rápido. Gerónimo Basile

Por otra parte, aseguró que aunque la vida se le fue “rapidísimo” en este último mes, también pudo tener momentos divertidos. Jackeline Lemaitre, quien para Salvo Basile era “el amor de su vida”, ha estado en compañía de familiares para poder afrontar esta situación:

“ Han sido días muy fuertes para ella, aunque ya venía con el tema, ellos dos eran uno solo, pero creo que está mostrándose como la gran señora que es ”, dijo Gerónimo.

¿Cuál fue la trayectoria de Salvo Basile?

Salvatore Basile, reconocido en el ámbito artístico como Salvo Basile, se consolidó como una de las figuras clave en la evolución del cine, el teatro y la televisión colombiana desde la segunda mitad del siglo XX hasta los inicios del XXI.

Un momento decisivo en su trayectoria ocurrió en noviembre de 1968, cuando arribó por primera vez a Cartagena de Indias, ciudad que con el tiempo adoptaría como su residencia permanente.

A lo largo de más de cincuenta años de carrera, desarrolló una labor versátil en la industria audiovisual, destacándose como actor, productor, asistente de dirección y promotor cultural.

Estas son algunas de las producciones televisivas en las que participó:



Café con aroma de mujer – interpretó al personaje Gian Carlo.

– interpretó al personaje Gian Carlo. Señora Isabel – participó en este popular drama.

– participó en este popular drama. Calamar – una telenovela de aventuras.

– una telenovela de aventuras. La mujer en el espejo – interpretó al personaje Luis Fiero en esta producción.

