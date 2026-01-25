Muere Gabriel Garzón Lozano, voz de Topo Gigio, a los 57 años; había sido hospitalizado

El mundo del doblaje y del entretenimiento infantil en México se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Gabriel Ernesto Garzón Lozano, reconocido locutor, titiritero y actor, famoso por dar voz al entrañable personaje de Topo Gigio.

El artista murió a los 57 años, luego de enfrentar complicaciones de salud que en semanas recientes ya habían generado preocupación entre colegas y seguidores.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el comediante Jorge Falcón, quien utilizó sus redes sociales para despedirse de su amigo con un emotivo mensaje que conmovió a la comunidad artística.

“Hoy perdí otro amigo y un gran artista. Dios te tenga en buen lugar y te cobije con su luz perpetua. Descansa en paz, querido amigo”, escribió Falcón en su Instagram, donde compartió una foto junto al intérprete.

¿De qué murió Gabriel Ernesto Garzón Lozano, voz de Topo Gigio?

Desde diciembre pasado, el estado de salud de Gabriel Garzón Lozano se reportó como delicado.

A través de redes sociales, amigos y personas cercanas solicitaron donadores de sangre para apoyarlo, ya que se encontraba internado en el Hospital Juárez de la Ciudad de México.

Aunque el llamado fue difundido ampliamente, en ningún momento se dieron a conocer las causas específicas de su hospitalización ni el diagnóstico que enfrentaba.

De momento se desconocen las causas de su muerte de Gabriel Garzón, quien lidiaba con problemas de salud tras la amputación de una pierna.

Gabriel Ernesto Garzón Lozano necesita donadores de sangre. / Redes sociales

¿Quién fue Gabriel Garzón Lozano, actor que dio voz Topo Gigio?

Gabriel Garzón Lozano nació el 27 de noviembre de 1968 en la Ciudad de México y, aunque su carrera profesional en el doblaje comenzó de manera formal en 2021, su vínculo con la actuación y la voz se forjó desde mucho antes. Su carisma y timbre distintivo lo llevaron a destacar rápidamente en la industria, logrando uno de los papeles más emblemáticos de su trayectoria: dar vida a Topo Gigio en la serie animada relanzada en 2020.

Gracias a su interpretación, el personaje logró conectar tanto con el público infantil actual como con adultos que crecieron con esta figura, conservando la ternura y esencia que lo hicieron un ícono de la televisión.

Su trabajo fue reconocido dentro del medio del doblaje latinoamericano. Sin embargo, la vida de Gabriel no estuvo exenta de momentos difíciles.

En 2016 sufrió un grave accidente en Estados Unidos que derivó en la amputación de una pierna, situación que transformó por completo su vida personal y profesional.

A partir de entonces enfrentó importantes retos físicos, emocionales y económicos, incluyendo la necesidad de adquirir una prótesis.

