Muere Andrés Turnes a los 88 años; los amores de Candy Candy, dio voz a Anthony y a Terrence

Tras la reciente muerte de Susana Klein, actriz e intérprete del tema musical de “Candy Candy”, el mundo del entretenimiento y los seguidores del anime clásico están de luto otra vez por la partida de una de las voces más entrañables que marcaron la infancia de varias generaciones.

El actor argentino, Andrés Turnes, célebre a nivel internacional por dar voz a los galanes más recordados de “Candy Candy”, murió el pasado 21 de diciembre a los 88 años, de acuerdo con información confirmada recientemente.

Turnes quedó grabado en la memoria colectiva al interpretar al querido Anthony Brower Ardley, así como al carismático Terence “Terry” Grandchester, dos figuras fundamentales de la serie transmitida entre 1976 y 1979.

Andrés también dio voz a Albert en sus primeras apariciones y a Tom, el amigo de Candy en el Hogar de Pony. Además de su legado en “Candy Candy”, el actor brilló como protagonista en la serie “Jet Marte”, consolidando su trayectoria en el doblaje.

Andrés Turnes muere a los 88 años; interpretó a los icónicos galanes de Candy Candy. / Redes sociales

¿De qué murió Andrés Turnes, voz de Anthony y Terrence en Candy Candy?

Hasta el momento, no se ha informado públicamente una causa específica de su muerte, pero sus fans reaccionaron con tristeza y en su honor conmpartieron fragmentos de escenas en las que aparecía su voz en el entrañable anime de “Candy Candy”.

Tras darse a conocer su muerte, diversas figuras vinculadas al doblaje y al entretenimiento expresaron su sentir en redes. Una de las voces más destacadas en este sentido fue Cecilia Gispert, actriz de doblaje que interpretó a Candy White en la versión latinoamericana. En un mensaje compartido en redes sociales, Gispert destacó la luz y el legado de Turnes:

“Me acaba de llegar una muy, muy triste noticia. Este domingo 21/12/2025 falleció nuestro querido Andrés Turnes. Partió un ser de Luz que extrañaremos mucho, aunque se que siempre estará a nuestro lado. Abrazo inmenso a su familia. Estoy segura que en este nuevo camino, Andrés, te recibirán las mejores almas y la Luz bañará tu camino. Abrazo al cielo, querido compañero”.

¿Quién fue Andrés Turnes, voz de Anthony y Terrence en Candy Candy?

Andrés Turnes fue una de las figuras más queridas y respetadas del doblaje latinoamericano, especialmente por su aportación a los animes clásicos que marcaron a generaciones enteras. Su voz quedó inmortalizada en la historia de la animación gracias a su trabajo en Candy Candy, una serie que no solo conquistó por su historia, sino por la intensidad emocional que Turnes supo transmitir a través de sus personajes.

Dentro de esta producción, dio vida a dos de los galanes más recordados: Anthony Brower Ardley, el joven noble cuya trágica muerte dejó huella en los fans, y Terrence “Terry” Grandchester, el rebelde apasionado que conquistó corazones. Además, su talento le permitió interpretar a otros personajes clave como Albert en sus primeras apariciones y Tom, el amigo de Candy en su etapa adulta, demostrando una versatilidad poco común al encarnar personajes tan distintos dentro de una misma serie. Fuera de este universo, también destacó como el protagonista del anime Jet Marte, consolidando su prestigio en el doblaje.

Antes de convertirse en una voz emblemática, Turnes desarrolló una sólida carrera en la radio y la locución comercial en Argentina. Paralelamente, se dedicó al teatro, además de participaciones esporádicas en cine y televisión. Participó en varias películas argentinas, entre ellas:

“Los hermanos” (1965)

“Tengo calle” (1981)

“Ángel, la diva y yo” (1999)

