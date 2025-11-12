Famoso actor de doblaje mexicano sufre tres infartos en una semana ¿cuál es su estado de salud?

La comunidad del doblaje quedó en shock luego de que uno de sus actores más emblemáticos, Jesse Conde, confesara que sobrevivió milagrosamente a tres infartos en menos de siete días. Con 73 años de edad, el intérprete contó que el cigarro y el estrés le pasaron una dura factura

El intérprete explicó que, a pesar del susto, se encuentra estable y en recuperación. En redes sociales compartió una fotografía junto a su perro, donde agradeció a Dios por seguir con vida y por darle la oportunidad de continuar haciendo lo que más ama: actuar y dar voz a los personajes que marcaron a generaciones.

Jesse Conde, actor de doblaje conocido por ser la voz del Duende Verde en Latinoamérica, sufrió tres infartos / Redes sociales

¿Qué dijo el actor Jesse Conde sobre los tres infartos que sufrió en una semana?

A través de sus redes, Jesse Conde confesó que sus problemas cardíacos fueron consecuencia directa de su adicción a la nicotina y el exceso de trabajo. El actor narró cómo su ritmo de vida lo llevó al límite.

“Un método de actuación hasta ahora no ha matado a quien lo practique. Pero sí una adicción a la nicotina por años. Sobre todo si se fuman 50 cigarros diarios. Aunados a un mes de septiembre demasiado estresante: de lunes a viernes grabaciones, cuatro días de convenciones, dos días de clases de doblaje y una producción de teatro. 73 años de edad no resistieron, y el resultado fueron tres infartos”, escribió.

Pese a la gravedad de su estado, Jesse logró sobrevivir gracias a la rápida atención médica que recibió. En tono reflexivo, agregó:

“Los médicos del hospital me llaman el ‘actor milagro’, porque muy pocas personas sobreviven al tercero. Solo mi creador sabe por qué sigo aquí, vivito y actuando, apoyado por un marcapasos”. Jesse Conde

¿Quién es Jesse Conde, el actor de doblaje que sobrevivió a tres infartos?

Jesse Conde es considerado uno de los actores de doblaje más respetados y queridos de Latinoamérica. Nacido en octubre de 1952, ha construido una sólida carrera que lo ha convertido en una figura emblemática dentro de la industria del doblaje.

Con más de 45 años de trayectoria, ha dado vida a personajes que marcaron la infancia y juventud de millones de espectadores. Entre sus interpretaciones más recordadas destacan el Duende Verde en la trilogía de “Spider-man” dirigida por Sam Raimi, el Señor Cara de papa en la saga de “Toy story” y el Emperador Palpatine en múltiples producciones del universo “Star wars”.

Además de su carrera profesional, Conde también se ha destacado como maestro de doblaje, transmitiendo su conocimiento a nuevas generaciones de actores.

¿Qué personajes ha interpretado Jesse Conde en el doblaje?

El actor ha dado vida a algunos de los personajes más icónicos de la cultura pop

Norman Osborn / Duende Verde en la trilogía “Spider-Man”

Tigger en las franquicias de “Winnie-the-Pooh” desde 1997.

Señor cara de Papa en la saga “Toy story”.

Capitán Hector Barbossa en “Piratas del caribe” y el videojuego “Disney Infinity”.

Emperador Palpatine / Darth sidious en la saga “Star wars” desde 2015.

Argus Filch, el celador de “Hogwarts”, en la saga de “Harry Potter”.

El guasón (Joker) en el doblaje mexicano de “Batman”.

Rick Deckard (interpretado por Harrison Ford) en el doblaje original latino de “Blade runner”.

Pedro Picapiedra en “Los Picapiedra en Viva Rock Vegas”.

