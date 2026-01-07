Carmen Campuzano, tras el infierno de las adicciones, hace fuerte anuncio sobre su carrera ¿Recayó?

Carmen Campuzano volvió a pisar una pasarela y su presencia no pasó desapercibida. La modelo mexicana reapareció en el mundo de la moda luego de un largo proceso personal en el que se ha mantenido alejada del infierno que vivió por las adicciones, marcando así un nuevo capítulo en su trayectoria pública.

¡Impactante regreso! Carmen Campuzano reaparece en pasarelas de moda. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Carmen Campuzano sobre las pasarelas de moda tras adicciones?

Carmen Campuzano anunció que regresó a las pasarelas de moda luego de enfrentar durante años problemas de adicciones que dejaron secuelas físicas y emocionales, marcando así una nueva etapa en su vida profesional. Su reaparición se dio en el contexto de encuentros y desfiles recientes, donde volvió a colaborar con diseñadores.

“(Participé) con diseñadores de moda que me pidieron y todos los chavos de esta nueva generación con qué cariño, admiración, respeto (me recibieron) e hicimos una sinergía extraordinaria, la pasamos genial en los desfiles y encuentros que hemos tenido”, compartió la modelo durante una entrevista con Televisa.

Este regreso también se conecta con nuevos proyectos enfocados en la formación. Campuzano anunció el lanzamiento del Tour Level Top Model Master Class 2026, un curso de modelaje que presentará del 29 de enero al 1 de febrero en la Ciudad de México, con cupo limitado. El programa estará dirigido a quienes buscan desarrollarse en la industria y contempla una gira por distintas ciudades de la República Mexicana.

Durante el curso, las y los asistentes aprenderán modelaje profesional, oratoria, colorimetría en moda, automaquillaje y otros elementos clave, además de recibir un diploma de pasarela. La master class contará también con la participación de Javy Arroyo, experto en moda en TV, sumando distintas perspectivas sobre el trabajo escénico y la proyección personal dentro del medio.

“Vienen proyectos y esto va a ser un gran curso, vamos a hacer un tour en distintas ciudades de la república, que se liberen de lo que les estorba, como los miedos y ciertas cuestiones que tienen desde su infancia para que puedan fluir y aprender todo lo que los enseñe en modelaje, proyección y empoderamiento de una manera más fácil”, dijo Campuzano.

De las caídas al reflector: Carmen Campuzano regresa a las pasarelas. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Carmen Campuzano sobre su reconstrucción de nariz?

En agosto de 2025, Carmen Campuzano fue sometida a una cirugía luego de un accidente doméstico que derivó en una perforación en el costado de la nariz. De acuerdo con lo que relató en entrevista para Ventaneando, el incidente se originó por el uso de unos lentes especiales a los que se les desprendió una de las gomitas protectoras, lo que provocó la lesión. La situación se complicó debido a la presencia de un implante, lo que generó una infección que hizo necesaria una intervención quirúrgica especializada.

La modelo explicó que el procedimiento requirió alta precisión, ya que la zona afectada demandaba un trabajo minucioso. La cirugía fue realizada por el doctor Raúl Granados Martínez, especialista en microcirugía microvascular, quien se encargó de atender las secuelas del accidente. Posteriormente, Campuzano compartió parte de su proceso postoperatorio a través de redes sociales, donde informó que la operación se llevó a cabo sin complicaciones y agradeció la atención recibida por el equipo médico.

“Mi ángel de la guarda se llama Raúl Granados Martínez, es un cirujano en medicina estética y cirugía plástica, pero tiene la subespecialidad de la microcirugía microvascualar reconstructiva. Yo tenía una perforación que yo me tapaba con un parche de micropore para que no entraran los contaminantes de la tierra, el aire, etc”, explicó Campuzano.

También habló sobre el momento personal que atraviesa tras este episodio de salud y los cambios que ha experimentado en su vida. “Estoy creciendo, me estoy enriqueciendo cada vez más y más en muchos conocimientos, estoy disfrutando de la vida de mis hijas, de la mía misma, estoy en un proceso nuevo. Dios va acomodando todo, es increíble y me siento plena”.

Carmen Campuzano impartirá un curso de modelaje. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Carmen Campuzano?

Carmen Campuzano, nacida el 6 de septiembre de 1970 en la Ciudad de México, es una actriz y modelo con una trayectoria que ha transitado entre la moda, la televisión y el espectáculo. Hija de cantantes de ópera, comenzó su carrera en el modelaje desde muy joven, incursionando inicialmente en campañas de lencería. Su proyección internacional la llevó a aparecer en tres ocasiones en la portada de Vogue, además de recibir distintos reconocimientos dentro de la industria del modelaje.

En el ámbito actoral, Carmen Campuzano es conocida por sus participaciones en producciones como Derecho de admisión (2006) y Como dice el dicho (2011). Su vida personal y de salud también ha sido parte del interés público, particularmente tras padecer leptospirosis que afectó su nariz y por el episodio que inspiró un capítulo de Mujer, Casos de la Vida Real en 2005, centrado en diversas crisis médicas que atravesó. Años más tarde, en marzo de 2023, su trayectoria fue reconocida con un doctorado honoris causa otorgado por el Claustro Académico Universitario.

