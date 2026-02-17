Fátima Bosch deja todo para auxiliar a un señor en pleno evento ¡Rompe el protocolo! VIDEO

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, auxilió a un hombre de la tercera edad durante su visita a Ecuador, en un momento que quedó registrado por asistentes al evento. La representante internacional se encontraba cumpliendo con actividades programadas cuando se percató de la situación y se acercó para brindar apoyo. El hecho fue compartido en redes sociales y generó comentarios entre quienes presenciaron la escena.

Fátima Bosch ayuda a adulto mayor tras caída en Ambato: así fue el momento. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó en la visita de Fátima Bosch a Ecuador?

Según medios locales, Fátima Bosch realizaba un recorrido en Ambato, Ecuador, cuando un hombre de la tercera edad sufrió una fuerte caída la tarde del lunes 16 de febrero. Los hechos se registraron en el marco de sus actividades públicas en la ciudad, donde se encontraba cumpliendo con una agenda de visitas.

El incidente ocurrió luego del desvanecimiento que la propia Fátima Bosch tuvo previamente en Ecuador, situación que había llamado la atención entre los asistentes. Tras ese episodio, y ya durante el desarrollo del recorrido, se presentó la caída del adulto mayor, lo que generó movilización inmediata de personas cercanas para auxiliarlo.

¡Se vivieron segundos de tensión! Fátima Bosch corre a ayudar tras caída en Ecuador. / Foto: Redes sociales

Fátima Bosch rompe protocolo: ¿Por qué?

Fátima Bosch interrumpió el protocolo de su recorrido en Ambato, Ecuador, cuando observó que un hombre de la tercera edad cayó al suelo ante la mirada de los asistentes. En medio de la actividad pública, la representante se acercó al lugar donde se encontraba el señor para brindarle apoyo.

“¿Me permiten? Por favor”, se escucha decir a la Miss Universo mientras avanzaba entre las personas para aproximarse al adulto mayor. En ese momento también solicitó agua y pidió ayuda para asistirlo, coordinándose con quienes estaban alrededor para facilitar que pudiera incorporarse, pues el señor estaba sentado en una fuente.

Las imágenes del momento muestran a la Miss Universo 2025 Fátima Bosch permaneciendo junto al hombre mientras lo ayudaban a levantarse, antes de que continuara el desarrollo del evento conforme a lo previsto en su agenda.

Qué pasó en Ecuador: Fátima Bosch auxilia a hombre tras fuerte caída. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Fátima Bosch?

Fátima Bosch, nacida en Teapa, Tabasco, el 19 de mayo de 2000, es una modelo y reina de belleza mexicana que obtuvo el título de Miss Universo 2025, convirtiéndose en la cuarta mexicana en ganar la corona. Su participación en el certamen internacional marcó un nuevo momento para México dentro de la historia del concurso.

Inició sus estudios en el Colegio Arjí de Villahermosa, Tabasco. Más adelante cursó la carrera de Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana, y complementó su formación académica en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) en Milán, Italia, así como en el Lyndon Institute de Lyndon, Vermont, en Estados Unidos.

Su trayectoria combina la preparación académica en el ámbito del diseño con su incursión en certámenes de belleza. El apellido Bosch es de origen catalán y significa “bosque”, un dato que forma parte de su historia familiar y raíces.

