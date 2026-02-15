Fátima Bosch, actual Miss Universo, se desvanece en pleno desfile y enciende las alarmas; ¿Qué le pasó? VIDEO

La actual Miss Universo, Fátima Bosch, protagonizó un momento de auténtico terror. Lo que parecía ser una jornada de celebración y fiesta, terminó convirtiéndose en una escena que dejó preocupados no solo a sus fans y seguidores, si no a la comunidad internacional. En el vídeo, se muestra a la reina de belleza mexicana desplomándose frente a todos los asistentes. ¿Qué le pasó?

¿En dónde se encontraba Fátima Bosch cuando se desvaneció?

El incidente ocurrió la tarde del 15 de febrero de 2026 en la ciudad de Ambato, en Ecuador, donde la modelo mexicana, Fátima Bosch, participaba como invitada especial en uno de los desfiles más emblemáticos de la región.

Lo que debía ser una jornada de celebración en la tradicional Fiesta de la fruta y de las flores terminó en angustia cuando la reina de belleza mexicana se desplomó frente a miles de asistentes y cámaras que registraron el impactante instante.

El video del momento comenzó a circular casi de inmediato en redes sociales, provocando una ola de preocupación entre sus seguidores alrededor del mundo.

¿Cuál es el estado de salud de Fátima Bosch tras desvanecerse?

Fátima Bosch, la actual Miss Universo, se encontraba en pleno recorrido debido a su agenda oficial. Sin embargo, minutos antes del incidente algunos asistentes notaron que la modelo lucía pálida y visiblemente debilitada.

Sin previo aviso, la reina perdió el equilibrio y cayó de manera súbita sobre la plataforma. El silencio y los gritos de alarma no se hicieron esperar entre los presentes. Elementos de seguridad y paramédicos reaccionaron de inmediato para auxiliarla.

Aunque no se ha difundido un parte médico oficial, fuentes locales indicaron que no perdió la conciencia, pues en el vídeo se observa a la mexicana platicando y gesticulando sobre algún síntoma referente a problemas de respiración.

Aún no hay comunicado por parte del equipo de Fátima y sus seguidores siguen a la espera de más noticias.

¿Qué es el “mal de altura” razón por la que Fátima Bosch se habría desvanecido?

Hasta el momento, la organización del certamen no ha emitido un comunicado formal detallando las causas del colapso, ni la propia Fátima Bosch a roto el silencio. No obstante, habitantes de la zona y especialistas han señalado como probable causa el llamado “mal de altura”.

Ambato se encuentra a más de 2,500 metros sobre el nivel del mar, una condición que puede provocar mareos, fatiga extrema, dificultad para respirar e incluso desmayos en personas que no están acostumbradas a ese entorno.

Según versiones extraoficiales, Bosch habría llegado a Ecuador apenas la noche anterior, lo que redujo considerablemente su tiempo de adaptación.

Por tanto, la hipótesis inicial en redes recae en un cuadro de agotamiento, mezclado con un cambio considerable de altura, algo que también afecta la presión.

Lo anterior sigue en calidad de rumor, por lo que no es algo oficial aún.

