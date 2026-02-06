Encuentran sin vida a famosa modelo, hija de famoso exfutbolista; ¡Su madre la despide! “ruegan por su alma”

A una semana de que la modelo mexicana Andrea Andrade, exreina de belleza, muriera tras una batalla contra el cáncer, hoy nuevamente las pasarelas despiden a otra modelo que tenía una carrera en ascenso.

Lo anterior, luego de que se confirmara que una modelo de apenas 21 años de edad, hija de un querido exfutbolista, muriera repentinamente. Usuarios en redes ya han especulado entorno a su muerte, ya que en fechas recientes no había sido hospitalizada o presentado alguna enfermedad. Te contamos lo que sabemos.

¿Qué modelo, hija de famoso exfutbolista, murió recientemente?

Cristina Pérez Galcenco, modelo asturiana e hija del exguardameta del Sporting de Gijón (equipo de España), Nacho Pérez, y de la también maniquí Tatiana Galcenco, falleció a los 21 años. Fue encontrada sin vida en su domicilio de Caleta de Vélez, en Málaga.

La noticia trascendió la noche del jueves 5 de febrero y ha provocado una profunda consternación entre diseñadores, agencias, compañeros de pasarela y seguidores. En sus palabras, tenía como objetivo ser parte de Victoria’s Secret.

La información fue dada a conocer por su madre, Tatiana Galcenco, vía redes sociales:

Cristina Pérez Galcenco falleció el día 3 de febrero de 2026, a los 21 años de edad. (...) Sus familiares y amigos ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa. IG: tatiana.galcenco

¿De qué murió la joven modelo Cristina Pérez Galcenco?

De acuerdo con medios locales y primeros reportes, no se hallaron signos de violencia y, de manera preliminar, se apunta a causas naturales. Por ahora, no se han dado a conocer más detalles sobre el fallecimiento de Pérez Galcenco.

Tampoco hay registros de una enfermedad con la que haya sido diagnosticada recientemente, pero también en redes se pide que no haya especulaciones sobre las posibles causas.

Tatiana Galcenco, madre de la fallecida, también informó sobre los actos para despedir a Cristina. La misa se llevará a cabo el sábada 7 de febrero a partir de las 17:00 horas en la Iglesia Parroquial San Félix.

¿Quién fue Cristina Pérez Galcenco?

A pesar de ser hija de figuras conocidas, Cristina Pérez Galcenco siempre fue reservada con su vida privada. No contaba con perfiles públicos en redes sociales y mantenía su relación sentimental con su pareja, Enol, lejos del foco mediático.

Antes de dedicarse por completo al modelaje, combinó sus estudios con la práctica de gimnasia rítmica durante gran parte de su infancia y adolescencia, disciplina que contribuyó notablemente a su carrera. Con el respaldo de sus padres, preparó un pequeño photobook con el que comenzó a tocar puertas en agencias de modelaje, iniciando así una trayectoria que no tardó en despegar.

Su profesionalismo y compromiso la llevaron a consolidarse como una de las jóvenes modelos españolas con mayor proyección internacional. Participó en algunas de las Semanas de la Moda más importantes del mundo, como París y Milán, además de desfilar en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

A lo largo de su trayectoria, logró colaborar con casas de lujo de la talla de Versace y Louis Vuitton, y fue imagen de campañas para Stradivarius, firma del grupo Inditex, uno de los conglomerados de moda más importantes del país.

