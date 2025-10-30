Muere famosa influencer y modelo mexicana; exhiben su último mensaje en redes ¿Se quitó la vida?

Tras la desgarradora noticia de la muerte de Emman Atienza, popular influencer y modelo, de 19 años, quien fue hija del famoso conductor de televisión y meteorólogo, Kuya Kim Atienza. En esta ocasión, la comunidad digital en México se vistió de luto. Hace unos días se reportó el deceso de una querida influencer, modelo y doctora. Esto se especula sobre su deceso.

La noticia conmocionó a todos sus seguidores, quienes no tardaron en llenar sus redes sociales con mensajes de despedida por su muerte. Eso no es todo, también exhibieron el último mensaje de la creadora de contenido, el cual no pasó desapercibido. ¿Presentía su muerte?

La influencer murió el pasado fin de semana. / Redes sociales

¿Qué famosa influencer, doctora y modelo mexicana murió?

El pasado fin de semana se volvió tendencia el nombre de la influencer Marlene Guerrero. Esto debido a que se reportó su muerte, lo cual dejó conmocionados a todos sus seguidores, dado que se consolidó en redes sociales como una querida doctora y creadora de contenido.

A través de redes sociales comenzaron a circular diversas esquelas en las que lamentaban el triste fallecimiento de la también modelo mexicana.

Marlene Guerrero era muy activa en redes sociales, su muerte se volvió tendencia / IG: @dramarguerreroo

“Con profundo pesar, informamos el fallecimiento de la querida doctora Marlene Joseline Guerrero Beltrán, permanecerá en nuestros corazones”, se lee.

Los posteos que anuncian la muerte de Marlene no tardaron en llenarse de reacciones de tristeza por parte de sus usuarios. Aunque la mayoría no podía creer que la médico internista haya fallecido.

Esta fue la esquela que confirmó la muerte de Marlene Guerrero. / IG: @dramarguerreroo

¿De qué murió la doctora e influencer mexicana, Marlene Guerrero?

Al momento, los familiares de la doctora Marlene Guerrero no han dado a conocer las causas de su fallecimiento. No obstante, en redes sociales surgieron especulaciones de que sus seres queridos presuntamente habrían encontrado su cuerpo, luego de que, supuestamente, se habría quitado la vida.

Lo anterior no ha sido confirmado por ninguna fuente oficial. No obstante, sus seguidores han externado su total tristeza por los rumores que han circulado sobre las supuestas causas de muerte de Marlene Guerrero. Asimismo, algunos usuarios todavía no pueden creer que la modelo mexicana haya perdido la vida. Estos fueron algunos comentarios:



“Mi doctora favorita, no lo puedo creer”,

“No puede ser que haya fallecido,y menos de esa forma que dicen”,

“Esa familia está salada, hace unos años también falleció su hermana”,

“se rumora que se suici…. No hay información verídica, sólo es lo que dicen”,

“Es neta que murió? Hace unos días andaba activa”,

Marlene Guerrero era médico internista. / IG: @dramarguerreroo

¿Cuál fue la última publicación Marlene Guerrero en redes sociales?

El pasado 18 de octubre fue la última ocasión en que la modelo de contenido exclusivo, Marlene Guerrero, tuvo actividad en su cuenta de Instagram, donde reunía más de 165 mil seguidores. Ese día, la también médico compartió un par de fotografías personales que superaron los mil 400 ‘me gusta’.

Una de sus publicaciones consistió en dos imágenes de ella en pleno modelaje de un vestido negro. Aunque Marlene no escribió ningún mensaje en dicho post, usuarios si interpretaron este como una “señal de que Guerrero presentía su muerte”. Esto dijeron sus seguidores:

“ No puedo creerlo, ella fue un angel en vida y ahora toca serlo desde el cielo, ella estuvo siempre en UCI cuando sobrevivi al covid, nunca me abandono. Gracias Dra marlenne”

" Hasta de negro se vistió en sus últimos días de vida. Seguro era una señal de que presentía su muerte",

Seguro era una señal de que presentía su muerte”, “que dios te reciba con los brazos abiertos”

“No puedo creerlo ):”

Así lo publicó Marlene Guerrero:

¿Quién fue Marlene Guerrero, influencer mexicana que murió?

Marlene Joseline Guerrero Beltrán fue una médico internista e influencer mexicana originaria de Guadalajara, Jalisco, que alcanzó gran popularidad en redes sociales por combinar su carrera en la salud con su faceta como modelo y creadora de contenido.

Además de ejercer la medicina, Marlene se desempeñaba como modelo de una página de contenido exclusivo y colaboraba con Playboy, lo que la llevó a ganar una importante base de seguidores. En Instagram, acumulaba más de 165 mil fans, donde compartía imágenes de su vida profesional, viajes y sesiones fotográficas. A su lastimoso fallecimiento también se le unió la muerte de Juan Jyoza, quien fue un creador de contenido español reconocido por su pasión por la gastronomía.