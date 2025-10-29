Muere querido influencer, a los 28 años, tras haberse casado días antes con “el amor de su vida": ¿Quién era?

Apenas ayer se difundió la noticia sobre la muerte de Ben Hader, un reconocido influencer que ofrecía cursos de entrenamiento financiero y compartía estrategias para ganar dinero. Hoy nuevamente, el mundo digital y los seguidores del contenido en redes se encuentran de luto. Un famoso influencer conocido por su pasión por la cocina, murió el pasado 23 de octubre a los 28 años, según informó su familia a través de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram. La noticia llega apenas unos días después de que el joven celebrara su boda, junto a quien describía como “el amor de su vida”. ¿Quién es y de qué murió?

¿Qué famoso influencer murió recientemente tras casarse días antes?

Juan Jyoza fue un creador de contenido español reconocido por su pasión por la gastronomía y su capacidad para conectar con el público a través de las redes sociales. Además, se convirtió en un ejemplo de fortaleza y transparencia al compartir su experiencia con la enfermedad.

A través de sus redes, documentó los altibajos de su tratamiento y los retos emocionales de enfrentarse a un diagnóstico tan severo a tan temprana edad.

En sus publicaciones más recientes, el joven reflexionaba sobre la importancia del tiempo y el valor de los pequeños momentos.

También, aseguró que el tiempo es un recurso limitado, y mientras lo tengamos, podemos hacer cosas significativas. Dichas palabras fueron compartidas mediante un vídeo que grabó desde el hospital y que subió en redes sociales antes de su partida.

¿De qué murió Juan Jyoza, influencer que se había casado días antes?

Además de su lucha, el influencer Juan Jyoza aprovechó su influencia para concientizar sobre el diagnóstico temprano del cáncer de colon, especialmente entre jóvenes. En entrevistas y publicaciones, señalaba que los síntomas iniciales suelen pasarse por alto, lo que puede retrasar tratamientos efectivos.

La familia de Jyoza confirmó que el influencer perdió la vida tras casi dos años de lucha contra un cáncer de colon en etapa avanzada , con metástasis en el peritoneo. Su diagnóstico, realizado en 2024, fue catalogado como inusual debido a su corta edad, algo que él mismo abordó abiertamente con su comunidad digital.

El pasado 23 de octubre Juanjo, o como le conocéis por aquí, Juanjyoza, nos dejó tras haber luchado casi 2 años contra la terrible enfermedad que es el cáncer. Durante todo este tiempo, y siendo consciente de ello, no paró de crear y subir contenido, incluso en los momentos más difíciles. Comunicado de la familia de Juan Jyoza

¿Cómo fue la boda de Juan Jyoza, influencer que murió recientemente?

El 18 de octubre, apenas cinco días antes de su fallecimiento, Juan Jyoza sorprendió a sus seguidores al compartir un video muy especial: su boda civil con su pareja, María, celebrada dentro del hospital donde permanecía internado.

En las imágenes, ambos aparecen sonrientes, rodeados de sus madres y algunos familiares cercanos. Sin trajes formales ni preparativos ostentosos, la pareja intercambió anillos y votos y así conmovió a miles de usuarios.

“ Me caso con el amor de mi vida ”, escribió Jyoza en la descripción del video.

La ceremonia fue una muestra del espíritu positivo del influencer, quien, a pesar del deterioro de su salud, decidió celebrar la vida y el amor hasta el último momento.

¿Quién era Juan Jyoza y qué contenido hacía?

Nacido en España en 1997, Jyoza se convirtió, con apenas veintiocho años, en una de las voces jóvenes más carismáticas del ámbito digital culinario. Aunque su partida deja un profundo vacío, el legado de Juan Jyoza continúa a través de su trabajo en redes sociales, donde combinaba la gastronomía con mensajes de reflexión y humor cotidiano.

Las muestras de afecto inundaron las plataformas digitales tras conocerse la noticia. Cientos de seguidores, amigos y colegas del medio compartieron mensajes recordando su alegría, su amor por la cocina y su capacidad para inspirar a otros, incluso en los momentos más difíciles.

Su historia no solo conmovió a sus fans, sino también a grandes figuras del mundo digital como: Ibai, Illojuan y otros grandes creadores de contenido que le rindieron homenaje en comentarios.

