Muere querido influencer, de 20 años, en trágico accidente automovilístico

El joven influencer brasileño Alex Luan dos Santos Pereira, conocido como “Valioso”, murió a los 20 años el pasado 4 de octubre de 2025 en Brasil.

El accidente automovilístico ocurrió en Jacobina, al norte del estado de Bahía, cuando el automóvil que conducía perdió el control y colisionó contra un árbol frente al Cemitério Jardim da Saudade.

Valioso se había convertido en un fenómeno en redes sociales, especialmente en TikTok e Instagram, donde acumulaba millones de seguidores gracias a su humor, carisma y espontaneidad.

La noticia de su muerte conmocionó a la comunidad digital, que recordó al joven brasileño como un creador auténtico y alegre, con un gran impacto entre los jóvenes.

El influencer Valioso murió a sus 20 años en un accidente automovilístico. / Redes

¿De qué murió el influencer Alex Luan ‘Valioso’?

El influencer perdió la vida de manera instantánea debido al impacto del accidente automovilístico. Según la Policía Militar de Bahía, el vehículo se salió del camino y colisionó contra un árbol, provocando lesiones fatales.

Cuatro personas más viajaban con Valioso en el automóvil, entre ellas tres mujeres y un hombre, quienes fueron trasladados de urgencia al Hospital Regional Vicentina Goulart.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre el estado de los acompañantes ni las causas exactas que provocaron la pérdida del control de su auto.

En redes muchos seguidores de ‘Valioso’ lamentaron su inesperada muerte, otros fans recordaron al influencer como un chico que les daba alegría y siempre estaba sonriente.



“Es tan extraño, como, “Valioso”, un chico que hacía feliz a todo el mundo, murió, y es increíble, LITERALMENTE.”

“Dios mío, nunca pensé que él iba a morir porque era un chico tan precioso, que Dios lo tenga en su gloria.”

Descansa en paz, Valioso. El mundo te pierde, pero el cielo gana una estrella que nunca dejará de iluminar

“Descansa en paz, Valioso, eras un chico sonriente y lleno de luz”.



¿Quién fue Alex Luan ‘Valioso’, quien perdió la vida en accidente automovilístico?

Alex Luan dos Santos Pereira, nacido en Jacobina, Bahía, era un influencer brasileño que rápidamente se ganó el cariño de su audiencia gracias a su estilo único.

Desde noviembre de 2023 comenzó a publicar contenido en TikTok, acumulando más de 1 millón de seguidores y 90 millones de “me gusta”, principalmente por sus videos cómicos y expresivos.

Su autenticidad y cercanía con sus seguidores lo convirtieron en un personalidad muy querida por lo jóvenes en Brasil.