¿Brincos Dieras iba en un avión que se estrelló ? El comediante rompe el silencio y aclara la verdad

El accidente de una avioneta encendió las alarmas y, como suele pasar en redes sociales, también desató una ola de rumores. En cuestión de minutos, el nombre de Brincos Dieras comenzó a circular como una de las supuestas víctimas del desplome ocurrido cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca. La noticia generó confusión, miedo y preocupación entre sus seguidores, pero pronto el propio comediante salió a aclarar la situación.

Brincos Dieras

Accidente en Toluca: ¿cómo se desplomó el jet privado Cessna Citation III XA‑PRO?

La caída se registró este lunes 15 de diciembre de 2025, alrededor de las 12:31 horas, cuando un jet Cessna Citation III (modelo 650), matrícula XA‑PRO, que despegó de Acapulco con destino al AIT Toluca, perdió altura y terminó impactando una bodega/nave industrial en la colonia San Pedro Totoltepec. Autoridades estatales y federales se movilizaron de inmediato.

En videos y en el último contacto con la torre de control, se escuchó a un tripulante decir: “Nos estamos desplomando”, minutos antes del impacto. Las imágenes muestran una densa columna de humo y el trabajo de Bomberos, Protección Civil, Guardia Nacional, Semar y corporaciones locales para acordonar la zona, controlar el incendio y realizar labores de enfriamiento.

De inicio, Protección Civil reportó seis decesos de manera preliminar; más tarde, otras actualizaciones elevaron el conteo a siete y por la noche medios registraron 10 fallecidos. Estos balances variaron conforme avanzaron los peritajes y las labores en el sitio.

¿Brincos Dieras iba en la avioneta que cayó en Toluca? Esto dijo el comediante

Brincos Dieras, nombre artístico de Roberto Carlo Oliva Barajas, se volvió tendencia porque usuarios en redes lo vincularon con el accidente aéreo. Ante la ola de rumores, el comediante aclaró en sus historias de Instagram que no iba en esa aeronave, que está bien y que la avioneta que suele usar “no es la que se desplomó, de hecho está en el taller”. También agradeció los mensajes de preocupación:

“Hola gente, estaba dormido… me despertaron los mensajes, lo que pasa que por ahí anda rondando una noticia que se desplomó una avioneta allá en Toluca, que era el mío y no, no es. Yo estoy en mi casa, en mi cama. Muchas gracias a toda la gente que se preocupó por mí”, dijo. Brincos Dieras

¿Qué dijeron los audios del piloto antes de que el avión se desplomara en Toluca?

Uno de los detalles más impactantes del accidente fue la difusión de audios de la cabina del jet, obtenidos por Milenio, en los que se escucha al piloto pedir ayuda momentos antes del desplome.

“Nos estamos desplomando, Papa Romeo Óscar”, se escucha decir, utilizando los códigos del alfabeto aeronáutico para referirse a la matrícula XA-PRO.

Este material será clave para la investigación que ya inició la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), en coordinación con la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y autoridades locales, con el objetivo de esclarecer las causas del accidente aéreo en Toluca.