Peleador de UFC se desploma en el pesaje y cancelan la pelea pactada: ¡Así fue el preocupante momento! VIDEO

Hace pocos días reportamos que Félix de Bedout, famoso conductor de TelevisaUnivisión, se desvaneció antes de comenzar transmisiones y se dio un fuerte golpe en la cabeza.

Un suceso similar pasó en el mundo de las artes marciales mixtas, cuando durante una ceremonia de pesaje de UFC, cuando un peleador se desplomó repentinamente frente al público y las cámaras. La impactante escena generó preocupación inmediata entre aficionados, compañeros y autoridades deportivas, además de provocar la cancelación de su combate programado. ¿Quién es y cuál es su estado de salud?

¿Qué peleador de UFC se desplomó en pleno pesaje?

El ambiente en la ceremonia de pesaje del UFC 324 transcurría con normalidad hace una semana, hasta que, de manera repentina, Cameron Smotherman comenzó a mostrar signos de desorientación sobre el escenario.

Tras marcar el peso reglamentario y mientras aún permanecía frente al público, el peleador dio unos pasos inseguros y perdió el equilibrio. En cuestión de segundos, su cuerpo cedió y cayó al suelo ante la mirada atónita de los asistentes.

El silencio se apoderó del recinto mientras el personal médico reaccionó de inmediato, subiendo al escenario para auxiliarlo. Smotherman permaneció tendido por algunos instantes, visiblemente afectado, mientras los oficiales pedían espacio para atenderlo. Fue ayudado a incorporarse y retirado rápidamente del escenario, evitando que continuara la ceremonia.

Las imágenes del momento se difundieron de forma inmediata en redes sociales, generando preocupación entre aficionados y peleadores, y convirtiendo el pesaje en uno de los episodios más impactantes previos al evento.

¿Cuál es el estado de salud de Cameron Smotherman tras colapsar en ceremonia de pesaje?

Tras el desvanecimiento, el equipo médico actuó con rapidez al asistir a Cameron Smotherman, ayudándolo a reincorporarse y sacándolo del área del pesaje antes de su traslado al hospital. La escena fue captada por decenas de asistentes y se viralizó rápidamente en redes sociales, lo que aumentó la preocupación por el estado de salud del peleador.

Más tarde ese mismo día, la UFC emitió un comunicado oficial en el que informó que Smotherman había superado sin problemas las tomografías computarizadas de cabeza y cuello. Además, se detalló que únicamente fue necesario colocarle algunos puntos de sutura antes de recibir el alta médica, confirmando que no presentaba daños de gravedad.

Horas después del incidente, Cameron Smotherman publicó un video en el que agradeció la preocupación del público y desmintió una de las versiones más comentadas en redes sociales: que su colapso se debiera a una drástica pérdida de peso previa al pesaje.

Obviamente, he recibido muchos mensajes y agradezco toda la preocupación genuina por mí. (...) No estoy del todo seguro de qué pasó. Veo a mucha gente en línea diciendo: ‘Oh, fue un corte de peso loco’, cosas así. La verdad es que no bajé mucho peso para esta pelea. Cameron Smotherman

El peleador también aprovechó para agradecer al personal médico y a quienes lo auxiliaron en el momento del desplome: “ Estoy completamente bien y espero volver pronto. Me disculpo con mi oponente ”, finalizó.

¿Cuál es la carrera de Cameron Smotherman en UFC?

Cameron Smotherman es un luchador estadounidense de artes marciales mixtas (MMA) que forma parte de la UFC desde 2024. Hizo su debut en la organización con una destacada victoria por decisión unánime frente a Jake Hadley, mostrando tanto su técnica como su resistencia en combates exigentes.

No obstante, los años posteriores fueron complicados para él: en 2025 sufrió derrotas por decisión unánime ante Serhiy Sidey y Ricky Simon, atravesando así una etapa de altibajos dentro de su trayectoria profesional.

