Conductor de televisión se desploma en programa en vivo y se da brutal golpe en la cabeza

Tras la reciente convulsión del actor Henri Castelli en plena transmisión en vivo, este jueves se dio a conocer que un reconocido conductor no pudo salir al aire tras presentar un problema de salud minutos antes de iniciar su programa, lo que hizo que se desmayara. El incidente obligó a realizar un ajuste de último momento en la transmisión y generó preocupación entre la audiencia.

Conductor de televisión se desmaya antes de salir al aire / Canva

¿Qué le pasó a Félix de Bedout antes de entrar al aire?

De acuerdo con lo reportado por Javier Ceriani, el conductor de TelevisaUnivisión, Félix de Bedout, presentó un problema de salud el miércoles 14 de enero, justo antes de iniciar su participación al aire en su espacio de noticias. Según la información compartida, el periodista se desvaneció y sufrió un golpe en la cabeza, lo que le impidió continuar con sus actividades habituales.

El incidente ocurrió dentro de las instalaciones de la cadena, lo que provocó que su lugar fuera ocupado por otro colaborador de manera inmediata para no interrumpir la transmisión programada. La situación generó inquietud entre compañeros y televidentes, ya que el desvanecimiento ocurrió minutos antes de que comenzara el noticiero.

Tras el percance, Félix de Bedout fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Ahí se le practicaron diversos estudios con el objetivo de determinar las causas del desmayo y descartar cualquier complicación mayor. Hasta ese momento, no se habían dado a conocer detalles oficiales sobre su estado de salud, lo que incrementó la expectativa en redes sociales.

Félix de Bedout / Redes sociales

¿Por qué Félix de Bedout fue hospitalizado de emergencia?

Luego del desvanecimiento y el golpe que sufrió, el conductor fue llevado de emergencia a un centro médico, donde permaneció bajo observación mientras se le realizaban estudios clínicos. Esta medida se tomó como protocolo ante el tipo de incidente, especialmente por el golpe en la cabeza que habría recibido al caer.

La versión inicial difundida por Javier Ceriani señalaba que el periodista no estaba en condiciones de continuar con la conducción de su programa, razón por la cual fue sustituido de último momento. La cadena no interrumpió su programación, pero el hecho fue suficiente para que el tema se volviera tendencia entre usuarios que siguen de cerca la actualidad de los conductores de televisión.

Durante varias horas, no hubo información directa por parte de Félix de Bedout, lo que dio pie a múltiples mensajes de apoyo y preocupación por parte de la audiencia. Fue hasta más tarde cuando el propio periodista decidió reaparecer en redes sociales para aclarar lo ocurrido y tranquilizar a quienes seguían atentos a su estado de salud.

Félix de Bedout / Captura de pantalla

¿Cuál es el estado de salud de Félix de Bedout HOY?

Horas después del reporte inicial, Félix de Bedout utilizó su cuenta en X, antes Twitter, para explicar qué fue lo que sucedió y cómo se encontraba tras el susto. En su mensaje, confirmó que efectivamente sufrió un desmayo, pero aclaró que, tras realizarse los estudios médicos correspondientes, los resultados fueron favorables.

El conductor agradeció las muestras de apoyo que recibió y señaló que el incidente no dejó consecuencias de gravedad. En su publicación, informó que todos los exámenes salieron bien y que el desvanecimiento no representó un riesgo mayor para su salud.

Asimismo, Félix de Bedout adelantó que este jueves regresará a su espacio de televisión, retomando sus actividades habituales. En su mensaje, destacó que el episodio quedó en un susto y que se encuentra en condiciones de volver al aire con normalidad.

“Muchas gracias por todos sus mensajes después del pequeño susto del desmayo, que por fortuna solo me dejó herido el orgullo. Todos los exámenes salieron bien, afortunadamente. Nos oímos y vemos mañana” Félix de Bedout

