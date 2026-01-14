Alfredo Adame se presenta en Venga la alegría y tacha al Capi Pérez de “farsante” y “ridículo” VIDEO

El actor y conductor, Alfredo Adame, protagonizó un momento polémico en su visita a Venga la alegría, en medio de la polémica sobre el problema legal que atraviesa en relación a su exnoviazgo con Magaly Chávez. El ganador de la primera temporada de La granja VIP participó activamente en diversas secciones del matutino de TV Azteca. Sin embargo, fue su reciente enfrentamiento con el Capi Pérez lo que más llamó la atención del público y encendió la conversación digital. ¿Cómo fue el encontronazo?

¿Por qué Alfredo Adame podría ir a la cárcel tras su relación con Magaly Chávez?

Durante la madrugada del martes 13 de enero, Magaly Chávez, expareja de Alfredo Adame, dio a conocer un comunicado en el que se menciona la existencia de una orden en contra del actor y conductor de televisión. Según el documento, Adame tenía prohibido referirse a Magaly Chávez de manera directa o indirecta, así como acercarse o establecer cualquier tipo de contacto con ella. Sin embargo, se indica que el presentador habría incumplido estas disposiciones de forma reiterada durante los años 2024 y 2025.

En el comunicado, el equipo legal de Chávez detalló que la asesoría jurídica presentó ante las autoridades los reiterados desacatos a las medidas de protección, subrayando que el presunto agresor realizó declaraciones públicas en diversos medios, en las que incluso negó la identidad de género de la víctima. Esto lo llevaría a prisión hasta 30 horas.

Durante la transmisión del martes 13 de enero del programa Venga la alegría, Alfredo Adame acudió como invitado especial junto a otros exintegrantes de La granja VIP, entre ellos César Doroteo, La Bea y Manola Díez.

El actor participó en varias dinámicas del matutino, como Gánale al Capi y Ultimátum, donde predominó un ambiente relajado, con bromas y convivencia con los conductores. En ningún momento se abordó el tema de sus presuntos problemas legales, ni Adame hizo referencia alguna al respecto.

¿Cómo fue el encuentro entre Alfredo Adame y el Capi Pérez en Venga la alegría?

Antes de salir al aire en la sección “Gánale al Capi”, Alfredo Adame protagonizó un video que rápidamente se viralizó en la red social X. En la grabación, el conductor lanzó una advertencia que muchos calificaron como agresiva, aunque él la presentó como una broma.

“ Vengo a destrozar al Capi, lo voy a hacer pedazos, yo sí bailo ”, declaró Adame. Sin embargo, el tono subió de nivel cuando, al final del clip, se refirió directamente al comediante con insultos que generaron polémica.

“ Eres un ridículo, farsante, que no tienes idea de lo que es bailar ”, sentenció Alfredo Adame, criticando la forma en que el Capi Pérez suele desenvolverse en la dinámica. Aunque algunos espectadores tomaron el momento con humor, otros señalaron que el comentario fue innecesario y agresivo.

¿De qué acusó Alfredo Adame a Pepillo Origel, recientemente?

Durante una charla en el pódcast La Taquilla, Alfredo Adame contó que en los inicios de su trayectoria en el medio artístico coincidió en distintas reuniones con Pepillo Origel, y aseguró que, presuntamente, el conductor mostró interés en él desde la primera ocasión.

“Tenía muchos amigos que andaban con actrices…y me invitaban a sus fiestas. Yo todavía no tenía nada que ver con el ambiente artístico… Un día me invitan a una entrega de Heraldos… Vamos a la pachanga… Llegó y de repente se aparece Pepillo Origel y me empieza a aventar el calzón”, reveló Adame.

Incluso en posteriores encuentros, tampoco le reclamó. Sin embargo, relató que la situación cambió cuando Origel, aparentemente, adoptó una actitud más “directa”.

Adame afirmó que el conductor se mostró muy insistente, por lo que él decidió tomarlo del cuello de la camisa y amenazarlo para que cesara su comportamiento.

Mis cuates me dijeron: ‘Aguas, porque este te quiere comer’. Pasa el tiempo y llega este otra vez y se me empieza a insinuar de una forma… En ese momento lo agarré del cogote y le dije: ‘Mira, ca…, tú te me vuelves a insinuar y te reviento tu pu… madre. Alfredo Adame

