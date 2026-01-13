¿Alfredo Adame fue detenido en Venga la alegría? Reaparece tras orden de arresto por pleito con Magaly Chávez

Un nuevo capítulo se escribe en la polémica entre Alfredo Adame y su exnovia, Magaly Chávez. Y es que, hace algunas horas, Chávez emitió un comunicado sobre la orden de arresto en contra del actor por haber infringido en varias ocasiones las medidas de protección a su favor.

Tras esto, Alfredo Adame reapareció como invitado en el programa ‘Venga la alegría’. Así fue como el histrión habría reaccionado ante esta situación.

¿Por qué Alfredo Adame podría ir a la cárcel? Esto dice el comunicado lanzado por Magaly Chávez

Durante la madrugada de este martes 13 de enero, Magaly Chávez, exnovia de Alfredo Adame, compartió un comunicado en el que se habla sobre una orden de aprehensión contra el actor.

De acuerdo con el escrito, a Alfredo se le había prohibido hablar de forma directa o indirecta sobre Magaly, así como también acercarse a ella o contactarla. No obstante, el también conductor habría desobedecido estas medidas a lo largo de 2024 y 2025.

Se señala que Adame la habría mencionado de manera sutil en diversos programas de televisión, incluyendo los realities ‘La granja VIP’ y ‘La casa de los famosos’ versión Telemundo, por lo que un juez dictaminó una orden que obligaría al actor a permanecer 30 horas en prisión como sanción.

“La Asesoría Jurídica de Magaly hizo del conocimiento los incumplimientos reiterados a las medidas de protección previamente dictadas, destacando las declaraciones públicas del agresor en diversos medios de comunicación, en las que negó la identidad de género de la víctima.”, puntualizó el equipo legal de Chávez.

¿Alfredo Adame fue detenido durante su aparición en ‘Venga la alegría’?

Durante la emisión de este martes 13 de enero de ‘Venga la alegría’, Alfredo Adame fue el invitado estrella junto a otros exparticipantes de ‘La granja VIP’ como César Doroteo, la Bea y Manola Díez.

Adame participó en diversas dinámicas como ‘Gánale al Capi’ y ‘Últimatum’, en las que las risas y conversaciones con los conductores no faltaron. En ningún momento se hizo énfasis en los problemas legales del actor y él tampoco dijo nada al respecto.

Muchos consideran que, con su actitud aparentemente despreocupada, el actor dio a entender que no le interesa el asunto y, muy probablemente, sus abogados ya están trabajando en ello para evitar que pise la cárcel.

Hasta donde se sabe, el actor tampoco fue arrestado tras su aparición en el programa. Cabe destacar que tampoco ha hecho uso de sus redes sociales desde que Chávez lanzó el comunicado, por lo que habrá que esperar a que alguno de los involucrados dé una declaración directa.

Así fue el desastroso romance entre Alfredo Adame y Magaly Chávez

El romance entre Alfredo Adame y Magaly Chávez se dio a conocer a principios de 2022. En aquel entonces, su romance dio mucho de qué hablar, principalmente por la diferencia de edad, la cual es de 32 años.

En su momento, Adame contó para TVNotas que se conocieron en 2017. Un año y medio después de eso comenzaron a salir, pero de forma secreta. Tras un tiempo separados, coincidieron en un evento y decidieron volver a intentarlo.

Desafortunadamente, las cosas no duraron mucho y, a mediados de 2022, justo después de que participaron en ‘Soy famoso ¡Sácame de aquí!’, terminaron definitivamente. Luego de eso, él comenzó a hacer una serie de declaraciones en las que hasta ponía en duda su identidad de género.

Debido a esto, Magaly decidió iniciar acciones legales contra él. En 2023, presentó una denuncia por daño moral y violencia de género. Si bien el caso ha avanzado muy lentamente, en el comunicado de Magaly se mencionó que un juez le había prohibido al actor hablar o acercarse a ella, algo que él habría incumplido.

