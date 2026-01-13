¿Alfredo Adame a la cárcel? Magaly Chávez revela que ¡un juez ordenó su arresto por incumplir medidas!

El enfrentamiento legal entre Alfredo Adame y su expareja, la influencer y conductora, Magaly Chávez, está lejos de concluir. Durante la madrugada de este martes 13 de enero de 2026, Chávez dio a conocer mediante un comunicado que un juez de control ordenó el arresto del actor y conductor. Te contamos cuáles son las causas y qué lo acusa.

Alfredo Adame y su enamorado regiomontano / Redes sociales

¿De qué acusa Magaly Chávez a Alfredo Adame?

El comunicado compartido el día de hoy, por Magaly Chávez, menciona que un juez ordenó el arresto del más reciente ganador de La granja VIP, por incumplir de manera reiterada las medidas de protección dictadas a su favor.

De acuerdo con el documento difundido por la influencer, la decisión se tomó tras una audiencia de ratificación de medidas de protección realizada el lunes 12 de enero. En ella, los abogados de Chávez expusieron diversas pruebas que acreditan que Adame desobedeció las restricciones impuestas desde 2023, lo que derivó en una sanción inmediata: un arresto administrativo de 30 horas que será ejecutado en los próximos días por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

El comunicado señala que el juez de control César Augusto Mendoza Salazar resolvió imponer el arresto luego de escuchar los argumentos de la defensa de Magaly Chávez, quienes documentaron los incumplimientos del actor a las medidas cautelares. Estas medidas fueron otorgadas tras la denuncia que la influencer presentó por daño moral y violencia de género , luego de una serie de declaraciones públicas que afectaron su imagen, su vida profesional y su salud emocional.

Entre los elementos que pesaron en la decisión judicial destacan las declaraciones que Alfredo Adame realizó en distintos medios de comunicación, en las que negó la identidad de género de su expareja, pese a tener prohibido referirse a ella en cualquier espacio público. Para la autoridad judicial, estas acciones constituyen una violación directa a las medidas de protección previamente dictadas.

Aunque el arresto aún no se ha ejecutado, el comunicado aclara que la orden ya fue girada y será cumplida en breve. Además, se advierte que esta sanción funciona como una llamada de atención formal para el actor, ya que cualquier reincidencia podría derivar en un proceso penal con consecuencias mucho más severas.

Magaly Chávez y su comunicado sobre Alfredo Adame / IG: magaly_chavezoficial y canva

¿Cuáles son las medidas cautelares que Alfredo Adame no cumplió?

Una de las medidas cautelares impuestas a Alfredo Adame ellas se encontraba la prohibición absoluta de mencionar a Magaly Chávez, ya fuera por su nombre o mediante referencias indirectas, en entrevistas, programas de televisión, redes sociales o cualquier otro medio de difusión. Asimismo, se le prohibió acercarse a ella o establecer contacto físico, digital o indirecto.

Sin embargo, de acuerdo con la asesoría jurídica de la influencer, el actor desobedeció estas disposiciones en múltiples ocasiones a lo largo de 2024 y 2025, incluso durante su participación en realities shows como La casa de los famosos y La granja VIP, programa que recientemente ganó. Estas apariciones mediáticas habrían sido utilizadas, según la denuncia, para continuar con los ataques verbales.

En su mensaje, se subrayó que la resolución judicial reafirma el compromiso del Poder Judicial de la Ciudad de México con la protección de las mujeres:

La Asesoría Jurídica de Magaly hizo del conocimiento los incumplimientos reiterados a las medidas de protección previamente dictadas, destacando las declaraciones públicas del agresor en diversos medios de comunicación, en las que negó la identidad de género de la víctima. Comunicado de Magaly Chávez

Estos son los conflictos que tiene Alfredo Adame con sus hijos / Captura de pantalla

¿Cómo inició la relación entre Alfredo Adame y Magaly Chávez?

La relación entre Alfredo Adame y Magaly Chávez comenzó en 2022. En un inicio, el actor se mostraba abiertamente enamorado; sin embargo, meses después anunció la ruptura y dio inicio a una serie de declaraciones polémicas contra su expareja. Entre ellas, puso en duda su identidad de género, asegurando que era una mujer trans y que supuestamente le había ocultado información, afirmaciones que detonaron la controversia.

En noviembre de 2023, Chávez decidió llevar el conflicto a los tribunales y presentó una demanda por daño moral y violencia de género. Desde entonces, el proceso ha avanzado lentamente, pero la resolución de enero de 2026 marca uno de los momentos más delicados para el actor.

El comunicado concluye con una advertencia contundente: si Alfredo Adame reincide en las agresiones, la autoridad judicial podrá iniciar un proceso penal cuya sanción máxima podría traducirse en varios años de prisión. Mientras tanto, el silencio del actor contrasta con la creciente atención pública sobre un caso que continúa generando polémica.

