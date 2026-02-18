Taylor Swift sufriría atentado, pero autoridades frustan el ataque; ¡Hombre pasará 20 años en la cárcel!

La cantante estadounidense, Taylor Swift, quien ha sido ganadora del Grammy en distintas ediciones, se convirtió en el centro de la conversación recientemente, luego de que se revelara que un hombre intentó realizar un atentado en su contra. Tras este descubrimiento, el hombre podría pasar más de 20 años en la cárcel. ¿Cuándo habría sido el presunto atentado?

¿La cantante, Taylor Swift, iba a ser víctima de presunto atentado en su contra?

El caso salió a la luz en agosto de 2024, cuando autoridades informaron que habían frustrado un “plan” para presuntamente atentar contra el estadio donde Taylor Swift iniciaría una serie de conciertos como parte de su gira internacional. Tras darse a conocer la presunta amenaza, se tomó la decisión de cancelar las tres presentaciones pactadas en Viena, Austria.

Las autoridades austríacas señalaron que un joven, que tenía 19 años en aquel momento, comenzó a ejecutar el plan. Según la investigación, el hombre habría mencionado a distintos conocidos que tenía “grandes planes”. Tras su arresto, fue identificado como el presunto cerebro detrás del intento de atentado.

En el marco de la causa también fueron detenidos otros tres adolescentes de entre 15 y 18 años, quienes presuntamente habrían tenido algún grado de participación. Medios locales informaron que el principal acusado confesó sus intenciones ante las autoridades .

¿Quién es el detenido por presuntamente intentar atentar contra Taylor Swift?

La fiscalía pública de Austria presentó cargos por terr*rism* contra un hombre de 21 años, identificado como Beran A., acusado de planear un atentado durante uno de los conciertos que la cantante estadounidense Taylor Swift tenía previsto ofrecer en agosto de 2024 en la capital austríaca.

El caso está vinculado directamente con el operativo de seguridad que llevó a cancelar las tres presentaciones de la artista en la capital, luego de que se detectara una amenaza concreta contra uno de los espectáculos.

Las autoridades sostienen que juró lealtad al grupo extremista Estado Islámico y que compartió material de propaganda y videos de contenido yihadista mediante distintos servicios de mensajería.

Según las autoridades, el acusado también realizó “varios intentos” de adquirir armas de manera ilegal en el extranjero con la intención de ingresarlas a Austria.

¿Por qué Taylor Swift decidió posponer indefinidamente su boda con Travis Kelce?

La relación entre Taylor Swift y Travis Kelce, jugador de los Jefes de Kansas City, equipo de la NFL, sigue dando de qué hablar. Desde el anuncio de su romance han sido vistos con lupa para buscar distintas polémicas.

La pareja se veía evidentemente feliz en sus apariciones, tanta fue su “química”, que decidieron casarse. Las imágenes de la “pedida de mano” se hicieron virales en agosto del año pasado.

Posteriormente, en diciembre del 2025 se difundió una versión que señalaba que la boda ya no se llevaría a cabo en este 2026, y que sería pospuesta de manera indefinida, algo que generó especulaciones.

Lejos de significar una ruptura o problema amoroso, se indica que la causa principal de esta decisión es debido a que ambos están enfocados en asuntos personales y profesionales que consideran prioritarios .

