Actor de Hollywood quedó sin oportunidades y ahora reparte paquetes; ¡participó en varias series importantes!

A unos meses de que el actor colombiano de Pasión de gavilanes, Andrés Felipe Martínez, revelara que trabaja como chofer, ahora otro famoso intérprete revela que tiene un nuevo trabajo, luego de formar parte de una de las series más exitosas de Hollywood.

Un rostro conocido en distintas producciones de Hollywood fue reconocido recientemente en un particular escenario, y es que lejos de los foros y las grabaciones, ahora tiene un nuevo trabajo: repartidor de paquetes. Ahora, revela qué lo llevó a este nuevo ritmo de vida. ¿Quién es y por qué cambió de trabajo?

Pixabay

¿Qué actor de Hollywood se dedica actualmente a repartir paquetes?

John Christian Love fue familiar para millones de espectadores gracias a su participación en Better call Saul, el aclamado spin-off de Breaking Bad.

Sin embargo, lejos de los sets de grabación y de la industria que lo llevó a la pantalla chica, el actor reveló recientemente que hoy trabaja como repartidor de Amazon para poder sostenerse económicamente.

Con una selfie tomada desde su vehículo de entregas, escribió: “ Solo quiero que sepan que, como el actor que les trajo al personaje ‘Ernesto/Ernie’ en Better Call Saul , ¡yo también estoy aquí repartiendo con ustedes! ”, escribió.

¿Por qué cambio el rumbo de su camino?

John Christian Love en Better call Saul / Redes sociales

¿Por qué el actor de Better call Saul, John Christian Love, es repartidor?

Después de su paso por Better call Saul, Love fue convocado para participar en la película Lone wolf, un proyecto que parecía representar un salto importante en su carrera. En esa producción compartía elenco con Lily Gladstone y Bryan Cranston.

Sin embargo, el filme quedó paralizado por problemas financieros. “ Hice una película importante actuando junto a Lily Gladstone y Bryan Cranston, pero el filme se quedó sin dinero y nunca me pagaron ”, reveló. Meses atrás, el propio Cranston había reconocido públicamente los conflictos económicos del proyecto.

Otro aspecto que generó sorpresa fue lo que Love compartió sobre sus ingresos residuales por Better call Saul. Según explicó en el mismo hilo de Reddit, sus regalías apenas alcanzan “ 100 dólares aquí y allá ”, una cifra muy por debajo de lo que el público suele imaginar para una serie multipremiada y de alcance internacional.

Actor John Christian Love como repartidor / Reddit: AmazonDPSDrivers

¿Cuál es la trayectoria del actor John Christian Love?

John Christian Love es un actor estadounidense reconocido principalmente por su participación en la serie de televisión Better call Saul, donde interpretó a Ernesto, mejor conocido como “Ernie”.

Uno de sus primeros créditos destacados fue en la serie Friday night lights, donde apareció como jugador de fútbol americano.

En el cine, también tuvo una breve aparición en la película Whiskey tango foxtrot, protagonizada por Tina Fey, lo que le permitió ampliar su presencia en la industria cinematográfica.

