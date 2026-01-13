Muere querido conductor de TV; sus compañeros confirmaron la desgarradora noticia: “Siempre lo recordaré”

El mundo del periodismo se vistió de luto tras darse a conocer la muerte de un conductor y periodista, figura reconocida de Univision Noticias, cuya partida generó una ola de mensajes de despedida y muestras de cariño por parte de colegas, amigos y profesionales de los medios. A través de redes sociales, diversas personalidades expresaron su dolor y lo homenajearon.

¿Qué conductor de televisión murió recientemente?

La noticia de la muerte de Ezequiel Pérez, reconocido periodista y conductor de televisión, tomó por sorpresa a la comunidad periodística, especialmente a quienes compartieron con él largas jornadas de trabajo dentro de Univision.

El impacto fue tal que múltiples periodistas recurrieron a sus plataformas digitales para rendirle homenaje. Entre las primeras figuras en despedirse públicamente se encuentran los comunicadores Ilia Calderón y Enrique Acevedo, ambos rostros emblemáticos de Univision.

Calderón compartió una serie de historias en Instagram en las que recordó su estrecha relación con Pérez desde su llegada a Estados Unidos en 2001. En su mensaje, reveló que el pasado 25 de diciembre se reunió con él y que el periodista le expresó su deseo de recuperarse, ya que atravesaba problemas de salud.

Desde que llegué a Estados Unidos en 2001 me abriste los brazos y no los volviste a cerrar. Trabajamos juntos en ‘Los dos lados del Palmetto’. El pasado 25 de diciembre me prometiste que ibas a mejorar y nos veríamos a tu regreso a Miami. Ilia Calderón

Ilia Calderón se despide de Ezequiel Pérez / IG: iliacalderon y canva

¿De qué murió el conductor Ezequiel Pérez?

Las causas de la muerte de Ezequiel Pérez no han sido reveladas aún, pero en redes sociales ya han comenzado las especulaciones.

Las palabras de la también periodista, Ilia Calderón, dieron a conocer que en últimas fechas, Ezequiel Pérez aquejaba un problema de salud, pues mencionó que durante una reunión en navidad, él prometió que mejoraría, pero no fue así.

Por otra parte, Enrique Acevedo, también conductor de Univisión, escribió en sus redes sociales el siguiente mensaje que sirvió como despedida:

Te vamos a extrañar, querido Eze. Tu huella queda en cada historia contada y en quienes tuvimos la suerte de trabajar y aprender a tu lado. Enrique Acevedo

Enrique Acevedo se despide del conductor Ezequiel Pérez / IG: enrique_acevedo y canva

¿Quién fue Ezequiel Pérez, periodista que murió recientemente?

Ezequiel Pérez fue un periodista y conductor de televisión ampliamente reconocido dentro del periodismo hispano en Estados Unidos, especialmente por su trayectoria en Univision Noticias.

Desde inicios de la década de los años 2000, Pérez formó parte activa de Univision Noticias, donde colaboró en distintos espacios informativos. Uno de los proyectos más recordados de su trayectoria fue “Los dos lados del Palmetto”, programa en el que trabajó junto a la periodista Ilia Calderón.

La productora ejecutiva, Silvia Salgado, también dedicó unas palabras para darle el último adiós: “ Hoy el cielo huele a cafecito cubano. Don Ezequiel, seguramente anda por ahí, repartiendo sonrisas y sirviendo su café con amor. Aquí nos quedamos con ese aroma que permanece en nuestras memorias. ¡Siempre lo recordaré, Don Eze! ”

