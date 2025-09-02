Muere querido miembro de Despierta América, conductores comparten devastadora noticia: “Estamos de luto”

El matutino “Despierta América” atraviesa un momento de profunda tristeza tras confirmarse la muerte de uno de sus integrantes más queridos. La noticia se dio a conocer en plena transmisión en vivo este lunes 1 de septiembre, dejando sorprendidos a televidentes y colegas del programa.

¿Qué integrante de ‘Despierta América murió?

El emotivo anuncio estuvo a cargo de Raúl González, conductor del matutino quien con la voz entrecortada compartió que su compañero Frey Matilla, colaborador del área de producción de ‘Despierta América’, había perdido la vida. De inmediato, las muestras de cariño y solidaridad se hicieron presentes tanto en el foro como en redes sociales, donde la comunidad que sigue al programa expresó su dolor y envió condolencias a la familia del fallecido.

“Como equipo y como familia, hoy en Despierta América estamos de luto. Desafortunadamente un compañero que durante muchos años trabajó como operador de telepromter, Frey Matilla, murió. Les mandamos un fuerte abrazo a su viuda Irma, a sus hijos y a toda su familia”, expresó González frente a las cámaras.

La partida de Matilla se suma a la reciente pérdida del productor José Pérez, ocurrida en mayo pasado, lo que ha dejado a la producción de Univisión golpeada por la ausencia de dos figuras clave detrás de cámaras.

¿De qué murió Frey Matilla de Despierta América?

Hasta el momento, la producción de Univisión no ha revelado las causas de la muerte de Frey Matilla. El anuncio se limitó a confirmar su deceso y enviar condolencias a su familia, por lo que los detalles sobre lo ocurrido se mantienen en reserva.

Este silencio ha generado especulación entre los seguidores del matutino, quienes han manifestado su interés en conocer más sobre lo sucedido. Sin embargo, tanto los conductores como los productores han preferido resaltar el legado y la huella positiva que Fray Matilla dejó en el programa, recordándolo por su sonrisa, su profesionalismo y la energía que transmitía en cada jornada laboral.

Despiden a Fray Matilla, querido miembro de producción de “Despierta América” / Redes sociales

¿Quién fue Frey Matilla, miembro de Despierta América?

Aunque su nombre no era conocido por el público en general, Frey Matilla fue un elemento fundamental en “Despierta América”. Durante años trabajó como operador de telepromter, una labor esencial que permite a los conductores seguir el guion y mantener el ritmo de la transmisión en vivo.

Frey Matilla no era una figura pública por lo cual se desconocen detalles de su vida personal. Por los conductores, se dio a conocer que le sobrevive su viuda Irma y dos hijos

Su trabajo, detrás de producción e indispensable para la transmisión del programa, fue reconocido por el equipo de presentadores lo despidieron con con varias fotos y destacaron su actitud siempre positiva.

“Nos vamos a quedar con su sonrisa y con la actitud de lo que era Frey. Hasta siempre, descansa en paz”, concluyó Raúl González.

