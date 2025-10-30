Así se despidió Mario Quintero, líder de Los Tucanes de Tijuana, de su sobrino, Tello Jr., hallado sin vida

El regional mexicano atraviesa nuevamente un momento de tristeza. Eleuterio “Tello” Higuera Jr., joven cantante y vocalista de Los Incomparables de Tijuana, fue hallado sin vida tras haber sido reportado como desaparecido en el estado de Baja California. El artista, hijo de Eleuterio “Tello” Higuera, fundador y voz principal del mismo grupo, fue despedido por su tío, Mario Quintero, líder de Los Tucanes de Tijuana. ¿Cómo lo despidió?

Eleuterio “Tello” Higuera Jr., joven músico y vocalista de Los incomparables de Tijuana, fue encontrado sin vida tras secuestro. / Redes sociales

¿Cómo murió Eleuterio “Tello” Higuera Jr., miembro de Los Incomparables de Tijuana?

Según los reportes iniciales, Eleuterio “Tello” Higuera Jr. fue secuestrado el miércoles 22 de octubre durante una reunión familiar en la colonia Aztlán, en Rosarito, Baja California.

Testigos indicaron que un comando armado irrumpió en la fiesta y se llevó por la fuerza al músico junto con varios de sus compañeros de la banda. Aunque los demás integrantes fueron liberados, “Tello” no tuvo la misma fortuna.

Días más tarde, el cadáver del cantante fue hallado en la zona de La Gloria, al sur de Tijuana. Las autoridades han iniciado una investigación para aclarar este homicidio, pero hasta ahora no hay detenidos ni se han dado a conocer detalles del caso.

Así lo reportó su grupo: “ Los Incomparables de Tijuana lamentan profundamente tener que comunicar el fallecimiento de nuestro querido compañero Tello Higuera Jr. Su pasión, su talento inigualable y su espíritu vibrante fueron esenciales en cada acorde, en cada canción y en cada presentación que compartimos”.

Lee: Asesinan a cantante de regional mexicano durante reunión familiar en su domicilio: ¿De quién se trata?

Eleuterio “Tello” Higuera Jr., joven músico y vocalista de Los incomparables de Tijuana, fue encontrado sin vida tras secuestro. / Redes sociales

¿Cómo se despidió Mario Quintero, líder de Los Tucanes de Tijuana, de su sobrino Eleuterio “Tello” Higuera Jr.?

Tras la confirmación de la muerte de su sobrino, Mario Quintero, vocalista y fundador de Los Tucanes de Tijuana, compartió un mensaje de despedida que conmovió a sus seguidores y colegas del medio. En palabras retomadas del medio Univisión, el intérprete de éxitos como “La Chona” y “Mis tres animales” recordó a “Tello” como un joven lleno de luz, alegría y talento.

Tu brillo y alegría siempre estarán con nosotros y con el público. Descansa en paz, ‘Tellito’ Jr. Dios dé fortaleza a toda la familia. Mario Quintero, retomado de Univisión

El mensaje rápidamente se viralizó, generando una ola de muestras de apoyo y solidaridad hacia la familia Higuera-Quintero. Músicos, fans y colegas expresaron su dolor y reconocimiento hacia el joven intérprete, quien ya había logrado consolidar su nombre dentro del género norteño con su agrupación Los incomparables de Tijuana.

Mario Quintero, quien ha mantenido una carrera de más de tres décadas al frente de Los Tucanes de Tijuana, se caracteriza por su cercanía familiar y su constante impulso a nuevas generaciones de músicos.

Tal vez te interese: Cantante de música regional presintió su muerte y lo encontraron abandonado en un baldío, su trágica historia

Mario Quintero, líder de Los Tucanes de Tijuana, se despide de su sobrino Eleuterio Tello Jr. / Redes sociales y canva

¿Quién era Eleuterio “Tello” Higuera Jr., integrante de Los Incomparables de Tijuana?

La muerte de Eleuterio “Tello” Higuera Jr. ha dejado tristeza en todos sus fans, seguidores y conocedores de su trabajo. Aquí te mencionamos, ¿quién era y cuál fue su trayectoria?:

Era vocalista y acordeonista, e integraba dos bandas: Los Incomparables de Tijuana y Los Retoños de Tijuana, ambas enfocadas en el género regional mexicano y que expresaron un profundo dolor por su partida.



Aunque no se tienen datos exactos sobre su fecha de nacimiento, se sabe que, Tello Jr. creció en el entorno fronterizo de Tijuana, donde el regional mexicano se fusiona con historias de la rutina diaria, el romance y los relatos de la frontera. Su grupo Los incomparables de Tijuana lo recordó como un músico dedicado: “Su pasión, su talento inigualable y su espíritu vibrante fueron esenciales en cada acorde, cada canción y cada presentación que compartimos”. Hasta ahora no hay detenidos por este delito y se desconocen los pormenores del secuestro.

Te puede interesar: Asesinan a integrante de ‘Las estrellas bailan en Hoy’ a poco de iniciar el reality, ¿quién era Fede Dorcaz?