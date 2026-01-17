Yolanda Andrade reaparece con impactantes imágenes de su deterioro físico por ELA: “Gracias por estar conmigo”

Yolanda Andrade volvió a sacudir a sus seguidores con una reaparición que nadie esperaba ver de esta forma. La conductora decidió mostrar la realidad de su día a día y el impacto físico que la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) ha tenido en su cuerpo. Las imágenes, compartidas directamente por ella, no tardaron en generar una ola de reacciones, mensajes de apoyo y preocupación genuina por su estado de salud.

Yolanda Andrade reaparece ante los medios y luce irreconocible. / Facebook: Yolanda Andrade

¿Qué muestran las fotos y videos que compartió Yolanda Andrade sobre su deterioro físico?

Las imágenes que Yolanda Andrade publicó en su cuenta de Instagram muestran, sin rodeos, cómo la Esclerosis Lateral Amiotrófica ha afectado distintas partes de su cuerpo a lo largo del tiempo. En los videos y fotografías se observa el cambio en su rostro, con zonas visiblemente pasmadas, así como señales claras del debilitamiento muscular que caracteriza a esta enfermedad.

La conductora decidió documentar este proceso como una forma de concientizar y, al mismo tiempo, de desahogo personal. Lejos de generar morbo, el material expone una realidad que vive la conductora con ELA: la pérdida gradual de control sobre los músculos voluntarios, lo que impacta funciones básicas como hablar, caminar o incluso gesticular.

Yolanda Andrade con ELA

Además, Yolanda ha recurrido a distintas terapias complementarias para mejorar su calidad de vida, entre ellas la acupuntura, una práctica que, aunque no cura la enfermedad, puede ayudar a aliviar ciertos síntomas y ofrecer bienestar físico.

En redes, la publicación se llenó de mensajes de apoyo y amor hacia la conductora, pues desde siempre ha sido una de las favoritas del público gracias a su carisma y su forma de ser.

Yolanda Andrade con ELA

¿Qué es la Esclerosis Lateral Amiotrófica y cómo afecta a Yolanda Andrade?

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que ataca las neuronas motoras, responsables de enviar señales del cerebro y la médula espinal a los músculos. Cuando estas neuronas mueren, los músculos dejan de recibir estímulos, se debilitan y comienzan a atrofiarse.

En el caso de Yolanda Andrade, ella misma explicó que su diagnóstico llegó después de años de rumores e incertidumbre sobre su estado de salud. Con gran esfuerzo para hablar, decidió romper el silencio y compartir directamente lo que enfrenta día a día.

Entre los síntomas más comunes de la ELA, se encuentran:



Debilidad muscular progresiva

Problemas para hablar (disartria)

Dificultad para tragar (disfagia)

Calambres y rigidez muscular

Fasciculaciones o espasmos involuntarios

Problemas respiratorios

Afección seudobulbar, que provoca risas o llanto incontrolables

Estos síntomas no aparecen de la misma forma en todos los pacientes, pero en Yolanda se han manifestado de manera intermitente, con días de mayor estabilidad y otros de profundas limitaciones físicas.

Yolanda Andrade / Redes sociales

¿Qué dijo Yolanda Andrade sobre su diagnóstico y los momentos más difíciles que ha vivido?

La conductora ha sido muy sincera sobre su enfermedad, en un video previo, Yolanda Andrade habló abiertamente de su diagnóstico médico y del impacto emocional que ha tenido en su vida. Agradeció el apoyo incondicional del público y explicó que tomó la decisión de hablar porque muchas personas atraviesan situaciones similares.

Yolanda Andrade “Querido público conocedor, han sido días difíciles, muy difíciles, desde que me diagnosticaron ELA, y otras cositas más. Quizá les parezca raro este video, pero tenía ganas de compartirlo porque hay mucha gente que ahora tiene esta enfermedad degenerativa y muy triste”.

La conductora también confesó que existen días en los que logra sentirse relativamente bien, mientras que en otros la enfermedad le impide realizar acciones básicas: “Hay días en los que no puedes moverte, ni abrir los ojos, ni caminar, ni hablar”, expresó con total honestidad.

Yolanda Andrade aparece con tanque de oxígeno / Instagram

¿Cuál es el estado actual de salud de Yolanda Andrade?

Antes de las fotografías compartidas de Yolanda Andrade, la presentadora de Montse & Joe ya había aparecido en público junto a Julio César Chávez y había traído calma a sus fans. Tras la visita, el exboxeador decidió referirse al estado en el que encontró a Yolanda Andrade y a la manera en que la vio durante ese momento.

Julio César Chávez “Hola, amigos de México y Sinaloa, donde nació Yolanda Andrade. Ustedes, a todos los periodistas y a todos los amigos que matan y entierran todos los días a Yolanda Andrade, aquí está, vivita y coleando. Está también su mamá. Está su hermano. Está más cuerda y está más sana que yo. Muy contentos de que esté aquí Yolanda”.

Por su parte, Yolanda agradeció nuevamente el cariño del público, aseguró que su recuperación avanza de manera favorable y expresó que Dios ha sido generoso con ella, dejando claro que, aunque el camino es complicado, no pierde la fe ni la esperanza.