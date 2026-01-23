Aislinn Derbez revela problema de salud tras viaje al extranjero y preocupa a sus fans: “Me he sentido fatal”

La actriz y presentadora mexicana Aislinn Derbez dio a conocer que enfrenta un problema de salud luego de haber pasado las fiestas de Año Nuevo fuera del país. A través de sus redes sociales, la protagonista de A la mala compartió con sus seguidores que su estado físico se vio afectado, motivo por el cual actualmente se encuentra en proceso de recuperación.

Aislinn Derbez revela cómo vivió el 2025 entre transformaciones, finales inevitables y momentos familiares que la acompañaron. / Foto: Redes sociales

¿Qué enfermedad tiene Aislinn Derbez y cuál es su estado de salud actual?

Aislinn Derbez, de 39 años de edad, reveló que fue diagnosticada con influenza, una infección viral que afecta las vías respiratorias y que suele presentar síntomas como fiebre, cansancio extremo, dolor corporal y dificultad para hablar o respirar con normalidad. La actriz explicó que actualmente se encuentra saliendo del cuadro clínico, aunque reconoció que aún presenta algunas secuelas.

“Estoy saliendo de una influenza horrible que me dio. Me he sentido fatal, apenas y puedo hablar bien” Aislinn Derbez

Expresó la actriz en la historia que compartió con sus seguidores. En el breve mensaje, Aislinn Derbez dejó claro que continúa en proceso de recuperación y que se mantiene en cuidados para restablecer su salud.

La también modelo no detalló si requirió atención médica especializada ni si el padecimiento se presentó durante su estancia en el extranjero o después de su regreso. No obstante, la información compartida fue suficiente para que sus seguidores conocieran el motivo por el cual ha reducido temporalmente su actividad pública.

La influenza es una enfermedad común durante ciertas temporadas del año y puede variar en intensidad dependiendo del estado de salud de cada persona. En este caso, Aislinn Derbez señaló que la infección le afectó particularmente la voz y su energía diaria.

Aislinn Derbez da a conocer su estado de salud / Captura de pantalla

¿Qué dijo Aislinn Derbez en redes sociales tras revelar su diagnóstico?

Además de hablar sobre su estado de salud, Aislinn Derbez utilizó el espacio en Instagram para compartir una reflexión personal relacionada con el proceso que atraviesa mientras se recupera. La actriz aprovechó el momento para hablar sobre la importancia de conectar con las emociones y aceptar las experiencias que se viven, incluso cuando no son agradables.

Durante la historia, la hija del actor Eugenio Derbez mencionó que retomó la lectura de uno de sus libros favoritos, The Presence Process, el cual señaló que le resulta significativo en este momento. Al citar una frase del texto, explicó que le llamó la atención la idea de enfocar la energía en mejorar la capacidad de sentir, en lugar de buscar sentirse bien todo el tiempo.

“Usamos demasiada energía en buscarnos sentirnos bien todo el tiempo y deberíamos usar esa energía en mejorar nuestra capacidad de sentir” Aislinn Derbez

Compartió la actriz, invitando a sus seguidores a reflexionar sobre el mensaje. La publicación generó interacción entre sus fans, quienes suelen seguir de cerca los contenidos personales y reflexivos que Aislinn Derbez comparte en redes sociales.

¿Aislinn Derbez está embarazada? / Foto: Redes sociales

¿Dónde estuvo Aislinn Derbez antes de presentar problemas de salud?

Previo a revelar que enfrenta influenza, Aislinn Derbez había compartido en redes sociales que se encontraba de viaje en el extranjero. La actriz documentó parte de su experiencia fuera de México, específicamente en África, donde mostró momentos relacionados con la naturaleza y la vida salvaje.

El viaje formó parte de las celebraciones de cierre de 2025 y la llegada del Año Nuevo, periodo que la actriz aprovechó para tomarse un descanso y compartir imágenes de su estancia con sus seguidores. Durante esos días, Aislinn Derbez se mostró activa en redes, publicando fotografías y videos que reflejaban su recorrido por distintos espacios naturales.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el problema de salud está directamente relacionado con el viaje; sin embargo, fue después de su regreso cuando la actriz informó públicamente que había dado positivo a influenza y que se encontraba en recuperación.

