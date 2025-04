Aislinn Derbez es duramente criticada por compartir ‘traumas’ de la infancia: “Vivía aburrida”

La actriz y pódcaster Aislinn Derbez, famosa además por ser hija del actor, comediante y productor Eugenio Derbez se está volviendo viral después de que un fragmento de su entrevista con Yordi Rosado comenzara a rondar en las redes sociales.

La entrevista con Aislinn fue compartida el pasado fin de semana y las reacciones no se hicieron esperar, algunos de los temas que la actriz de 39 años tocó fue la cercanía con el señor Alberto Aguilera, su padrastro y la opinión que le generaba como papá de sus hermanas, por parte de su mamá.

La reciente entrevista que Aislinn Derbez está causando controversia en las redes. / Instagram

No te pierdas: Aislinn Derbez presume a su “date” de la noche con foto en Instagram ¿Quién fue el afortunado?

¿Qué dijo Aislinn Derbez en la entrevista con Yordi Rosado?

Además de hablar sobre el esposo de su mamá, Gabriela Michel, la actriz recordó algunas de las etapas más difíciles de su vida, como su divorcio de Mauricio Ochmann, papá de su hija. Aislinn confesó que siempre creyó que su matrimonio sería para toda la vida y que la ruptura llegó en un momento en que ella sentía que todo marchaba bien en la relación.

“Vivimos cosas hermosas. Crecimos mucho juntos, pero la relación tuvo su ciclo. Fue tan intensa que se desgastó”, explicó, añadiendo que cuando le pidió divorciarse, entró en un modo ‘zombi’ pues no consideraba que la relación estuviera en ese punto, pero enfatizó en que jamás intentó detenerlo y siempre respetó su decisión.

Aislinn también habló de su famoso papá y la complicada relación que existía entre él y su mamá. Sin embargo, recordó con cariño la convivencia que surgió en sus primeros años de vida y junto a sus hermanos, Vadhir y José Eduardo.

La actriz compartió los difíciles momentos que vivió al saber que su matrimonio llegaría a su fin. / Instagram.

No te pierdas: Aislinn Derbez descubre que José Eduardo ¡era el consentido de su papá y hay pruebas!

¿Por qué están criticando a Aislinn por hablar de sus traumas de infancia en entrevista con Yordi?

Las duras críticas que la protagonista de ‘A la mala’ está recibiendo, no llegaron por ninguno de los temas anteriores, pues son puntos de los que ya ha hablando con anterioridad. Sin embargo, llamó la atención de los usuarios que la hija mayor de Derbez se quejara porque no realizaba las suficientes actividades extracurriculares cuando era pequeña.

Algo que fue muy traumático para mí fue que Nunca hacía nada. No salía de mi casa. Nada más iba a la escuela y regresaba. A veces me llevaban a alguna clase de ballet. Casi no salía con amigos. Aislinn Derbez

Según la hija mayor de Eugenio Derbez, durante su niñez y adolescencia se la pasaba aburrida por no hacer más que ir a la escuela.

“ Siempre era la misma rutina. Vivía bien aburrida desde los 6 hasta los 16 años de mi vida, y dije: '¿Te cae que la vida es esto?'”, dijo.

“¿La vida es ir a una escuela que no te gusta nada, con una mamá que te exige calificaciones? Yo vivía paniqueada. Yo odiaba la escuela. Yo quería conocer gente, explorar. Nunca viajé, de repente un fin de semana con mi papá a Cuernavaca, pero por eso ahora me la paso viajando con mi hija. Yo me la vivía encerrada viendo telenovelas”, relató Aislinn. Además recordó que en la escuela, sus compañeros la molestaban por ser hija del famoso comediante.

Algunos de los comentarios que se pueden ver en la cuenta oficial de Yordi Rosado en TikTok son:



“Sus platicas siempre son “fue un trauma” quisiera saber si en algún momento puede reconocer lo bueno que tuvo”,

“Su hija crecerá y también le hará reproches”,

“No puede ser el comentario tan hueco”,

“Es una malagradecida”,

“Qué ridículos sus traumas”.

La actriz considera que vivió una infancia aburrida. / Instagram.

Podría interesarte: Aislinn Derbez presume nuevo look en los TikTok Awards y en redes la comparan con ‘Brad Pittin’

¿Qué otras experiencias difíciles ha compartido Aislinn Derbez sobre su infancia?

Esta no es la primera vez que la hija de Eugenio comparte lo difícil que fue para ella la etapa infantil, pues en 2020 compartió que dejaba a su hija elegir su propia ropa, pese a la corta edad que entonces tenía, porque no quería volverla insegura de sí misma o que creciera apegada a los gustos de la mamá y no a los personales.

“Ella ya misma decide. Le enseño dos pantalones y me dice: ‘Quiero estos’, y aunque a mí no me gusten, dejo que se los ponga porque está decidiendo. Se está conociendo a través de esas decisiones, de lo que le gusta y lo que no. Si le impongo que lo que le gusta está mal, va a empezar a dudar de sí misma y ahí deja de conocerse”, dijo en su pódcast ‘La magia del caos’.

Hasta ahora, Aislinn no se ha pronunciado sobre la nueva polémica. ¿Dará respuesta a quienes la tachan de exagerada o explicará algo más de sus controversiales declaraciones?