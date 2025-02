Aislinn Derbez presume nuevo look en los TikTok Awards y en redes la comparan con ‘Brad Pittin’

Aislinn Derbez causó sensación en las redes sociales por su radical cambio de look. La hija de Eugenio Derbez desató una ola de reacciones dividas por nuevo aspecto para conducir los TikTok Awards 2025.

Si bien la actriz mexicana se ha consolidado como una de las personalidades más talentosas y versátiles de la industria, también ha sido considerada como una de las mujeres más guapas del medio del espectáculo.

No obstante, la protagonista de ‘A la mala’ también ha llamado la atención por su contundente parecido a Eugenio Derbez. Ahora, su cambio de look no pasó desapercibido en redes. ¡La compararon con ‘Brad Pittin’!

Aislinn Derbez / IG: @aislinnderbez

Te puede interesar: Aislinn Derbez confiesa que se siente lista para tener un nuevo romance ¡tras dos años soltera!

Aislinn Derbez cambia de look para conducir los TikTok Awards 2025

Aislinn Derbez dejó anonadados a todos con su radical cambio de look. La actriz apareció en los TikToks Awards 2025 con una gran melena rubia, lo cual sorprendió a televidentes y usuarios en redes sociales.

Incluso, la histrionisa publicó en su perfil de Instagram una ráfaga de fotografías en las que compartió su experiencia como conductora en dicho evento. Aislinn lució un vestido blanco y negro, acompañado de una peluca rubia que sostenía una diadema negra.

“Que divertido la pasamos ayer en los #TikTokAwards y #TikTokAdAwards. Amé conducir contigo @andres.gjohnson eres lo maaas”, dijo Aislinn.

Comparan a Aislinn Derbez con Brad Pittin por nuevo look / IG: @aislinnderbez

Te puede interesar: Aislinn Derbez descubre que José Eduardo ¡era el consentido de su papá y hay pruebas!

Cibernautas comparan a Aislinn Derbez con ‘Brad Pittin’, icónico personaje de Eugenio Derbez

Como era natural, los cibernautas no tardaron en reaccionar a la nueva apariencia de Aislinn. Aunque la mayoría destacó que lució espectacular, hubo quienes tomaron este look con humor y señalaron que Derbez se parecía a ‘Brad Pittin’, icónico personaje de ‘La Familia. P. Luche’ que le dio vida Eugenio, su papá.

Comparan a Aislinn Derbez con Brad Pittin por nuevo look / IG: @aislinnderbez

Recordemos que ‘Brad Pittin’ evocó un estilo cómico de ojos azules y cabello rubio, el cual es muy famoso entre televidentes y seguidores de Eugenio Derbez.

Comparan a Aislinn Derbez con Brad Pittin por nuevo look / IG: @aislinnderbez

Mira: Aislinn Derbez asegura que divorciarse de Mauricio Ochmann es lo mejor que le ha pasado

Estos fueron algunos comentarios:

“Omg estas en otro nivel más hermosa que nuca”,

“Esa peluca nada que ver”,

“aja la hija de brad pitin lo máximo Aiss”

“De rubia pareces Brad pitin”,

“Brad Pittin eres tú”,

“Todo te queda perfecto! Preciosa”,

“Ese vestido es top! Divina”,

“Okay pero esos ofnissss, nada que ver”,

“ Jaja todo que ver, como su papá”

“Igualita a su papá con ‘Brad Pittin’”,

Al momento, la actriz no ha reaccionado a los comentarios sobre su nuevo look en redes. Cabe señalar que no es la primera vez Aislinn Derbez desata comentarios negativos por su papá, Eugenio Derbez. ¡También la criticaron por su polémica con Selena Gomez!