Polémica en los TikTok Awards 2025: Paco de Miguel es criticado y Yuridia exhibe fallas técnicas

Durante la noche del pasado 30 de enero, se llevaron a cabo los TikTok Awards 2025, un evento realizado en la Ciudad de México y que galardona a los creadores de contenido más destacados de la plataforma.

A pesar de que los premios tuvieron varios momentos inolvidables como el triunfo de Kenia Os en la categoría ‘Canción del año’, también fue el centro de varios acontecimientos que dieron mucho de qué hablar.

Entre los más destacados estuvieron las fallas técnicas en el sonido y la presencia de Paco de Miguel como conductor.

¿Por qué Paco de Miguel fue criticado por conducir los TikTok Awards 2025?

A través de redes sociales, muchos usuarios afirmaron que el exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ hizo un pésimo trabajo como conductor de los TikTok Awards 2025. Según los detractores, le faltó mucha presencia en el escenario y decía muchos chistes “estúpidos”.

Incluso, algunos aprovecharon para resurgir la polémica que hubo entre Paco de Miguel y Lolita Cortés en 2022, luego de que la jueza mirara con cara incómoda al influencer mientras este hacía una rutina de comedia en ‘La academia´.

Las críticas en su contra solo empeoraron después de que, tras el evento, declarara que pronto sacaría su libro en el que dará consejos para mantener una dinámica sana entre madres e hijos.

Estos son algunos comentarios que se podían leer en redes sociales:

“Lolita Cortés tuvo razón al humillarlo en ‘La academia’”

“Además de conducir pésimo, quiere ser escritor”

“No sé por qué hay gente que se sigue riendo sus chistes”

“¿Qué pensaba el departamento de TikTok para poner a este nadaqueveriento como conductor?”

“En definitiva, Kenia Os salvó el evento”

“Alguien que le diga que no tiene talento”

A pesar de todo, hubo algunos usuarios que lo defendieron y aseguraron que Paco fue una buena selección para el evento.

Ay Lolita Cortés cuanta razón tuviste en dejar en ridículo a Paco de Miguel

Yuridia habla de las fallas técnicas de los TikTok Awards

Una de las grandes sorpresas de la noche fue la presentación de Yuridia en el escenario. La cantante interpretó su sencillo ‘Sin llorar’, siendo aplaudida por todos los asistentes.

Pese a lo maravilloso de su show, los fans no evitaron detectar ciertas fallas en el sonido, situación que, aparentemente, también se repitió en varios momentos de la premiación.

Al igual que los internautas, la artista aprovechó sus redes sociales para exhibir los problemas técnicos que hubo durante su interpretación.

“Ya llegué a mi casa y me acabo de dar cuenta que el micrófono tenía un arreglo. El ingeniero no sé que le hizo que parece que estoy cantando ‘todo shin medida, quiero disfrutarsh mi vida’. No soy yo, se los juro”, manifestó entre risas.

Si bien Yuridia tomó esta situación con humor, muchos usuarios se dijeron decepcionados de que los organizadores del evento no hayan solucionado las fallas de sonido.

Ella sufrió, yo sufrí , todos sufrimos al escuchar el horrible sonido de los #TikTokAwards aún así reina que disfrutó el escenario y se notó ❤️🫶🏻

¿Quiénes fueron los ganadores en los TikTok Awards 2025?

Creador del año: Las Alucines (@alucinespodcast)

TikTok del año: Doris Jocelyn (@dorisjocelyn)

Trend del año: Por fin se Juntó el Grupo

Artista del año: Yeri MUA

Canción del año: Kenia OS y La Joaqui con el tema ‘Kitty’

Máster del entretenimiento: Pinky Promise (@pinkypromisetv)

Máster del live: Alexis José Cañañaupa, alias Cañita (@iamalexiss)

#TikTokmehizover: Farid Dieck (@faridieck)

Máster de la edición: Los de Ñam (@losdenam)

#AprendeenTikTok: Mónica Higuera, la profe Mónica (@laprofemonica_)

TikTok Inspira: Diego Alejandro Alvarado de Juve 3D Studio (@juve3dstudio)

Revelación del año: Cristh Palomino (@elchicodelasnoticias)

