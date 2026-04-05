Productora de La casa de los famosos México ¡rechaza a doña Alegría por la bocota de Poncho de Nigris!

Rosa María Noguerón, productora de La casa de los famosos México, dio a conocer que doña Leticia Guajardo, conocida como ‘doña Alegría', quedó fuera de la próxima temporada del reality show por culpa de Poncho de Nigris, ¿por qué? Te contamos todos los detalles.

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Doña Alegría queda fuera de La casa de los famosos México 2026: productora responde a Poncho de Nigris. / Redes sociales

¿Por qué ‘doña Alegría’ quedó fuera de La casa de los famosos México 2026?

Poncho de Nigris dio a conocer que la producción de La casa de los famosos México estaba interesada en sumar a su mamá al elenco de una nueva temporada. De acuerdo con lo que contó en una entrevista con medios, la propuesta incluía un pago semanal, la oferta inicial habría sido de 100 mil pesos por semana, cifra con la que dijo no estar de acuerdo.

“La quieren para La casa de los famosos, a mi mamá. Puede ser una posible integrante de La casa de los famosos. Pero le quieren dar 100 mil pesos por semana y le dije que no, sinceramente vale mucho más mi mamá por todo el back que trae, de su hijo, de su nieto, del ganador y del tercer lugar de la casa. Entonces, para darle 100 mil pesos a una señora de 73 años, la verdad no”. Poncho de Nigris.

Posteriormente ‘doña Alegría’ dijo que la producción de Rosa María Noguerón le marcó por error a su hijo Poncho de Nigris, y lo acusó de arruinar sus proyectos, pues ante los comentarios del actor y empresario quedó descartada de La casa de los famosos México 2026, por lo que pidió apoyo para que la vuelvan a tomar en cuenta.

“No puede ser, Rosa María, yo no tuve la culpa. Por favor, apoyénme con La casa de los famosos, ¿por qué me dejaron fuera? Le hablan por error a Poncho y me arruina mi proyecto de vida, mis últimos años de vida que puedo ser famosa”, dijo la abuela de Aldo de Nigris en una transmisión en vivo en sus redes sociales, donde también pidió que quede fuera Yetus, pues señaló que entró Poncho.

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¡Fuera del reality! Doña Alegría es rechazada de La Ccasa de los famosos México 2026 tras declaraciones de Poncho de Nigris. / Redes sociales

¿Qué dijo la productora de La casa de los famosos México de ‘doña Alegría’?

Rosa María Noguerón, productora de La casa de los famosos México, dijo que a pesar de que ‘doña Alegría’ es una mujer muy divertida y habla sin importarle el qué dirán, no estará en la temporada debido a las declaraciones que hizo Poncho de Nigris en torno al dinero que le pagarían cada semana.

“Amamos a ‘doña Alegría’, es una mujer muy divertida, me encanta que no tiene tapujos y que dice las cosas como son, pero por el momento en esta temporada, todavía no hemos cerrado nada. En alguna temporada sería maravilloso que ella pudiera estar con nosotros. Sin embargo, creo que fue muy apresurado que Poncho se atreviera a dar las declaraciones que dio”, dijo Noguerón durante una entrevista con medios.

Ante esto, agregó que para la producción es “importante que los personajes que puedan estar ni siquiera se propongan ellos mismos antes para que sí sea una verdadera sorpresa para el público. Hacer esas declaraciones apresuradas hizo que que por lo pronto doña Alegría quizá no esté en esta temporada. Sin embargo, yo la aprecio muchísimo, es una mujer que que nos ha dado muchos regalos muy emotivos”, recordando cuando ingresó a la casa en la tercera temporada en la dinámica de Congelados para visitar a su nieto Aldo de Nigris, quién se coronó ganador en 2025.

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Doña Lety Guajardo queda fuera de La casa de los famosos México 2026 por Poncho de Nigris. / Redes sociales

¿Quiénes estarán en La casa de los famosos México 2026?

Diversos nombres han comenzado a circular en redes sociales, como Cry, Sylvia Pasquel y Yetus, para ser parte de los nuevos habitantes de La casa de los famosos México 2026, pero Rosa María Noguerón negó que ellos estén contemplados para el reality show hasta el momento.

“Ya sabemos que que siempre circulan muchos nombres y que empiezan a mencionar a algunos que ya se han propuesto en redes sociales por clubs de fans. Yo, por ejemplo, he oído de muchos clubs de fans y de muchas redes sociales en donde mencionan a Cry, ¿no? Para que forme parte del talento de la casa de los famosos”. Rosa María Noguerón.

Recordó que Yetus fue invitado a La casa de los famosos México 2025 para participar en la dinámica del “Elevador” para ayudar a Aldo de Nigris, ante lo que mencionó que “las chicas quedaron muy conmocionadas con su presencia en la casa. Es un chico muy guapo, muy interesante, tiene una vida interesante, no ha sido una vida fácil la de Yetus y ha logrado salir adelante de muchos retos que le ha puesto la vida”, pero reiteró que hasta el momento ningún nombre que se ha dicho en redes sociales es de algún participante confirmado.

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