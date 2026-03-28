Elaine Haro y su ANTES y DESPUÉS tras cirugía de nariz: ¿Cómo lucía la actriz previo a operarse?

Elaine Haro es una actriz y cantante que ha ampliado su presencia mediática tras su participación en la tercera temporada de La casa de los famosos 2025. Además de su paso por el reality show, otro de los aspectos que ha llamado la atención es su cirugía de nariz, ¿cómo lucía la influencer? Te revelamos el antes y después.

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Cambio de Elaine Haro: el antes y después de su nariz tras cirugía. / Redes sociales

Elaine Haro se opera la nariz

La actriz e influencer Elaine Haro compartió detalles sobre un cambio físico que ha sido tema de conversación entre el público, pues durante una plática con Shiky, Facundo, Aldo de Nigris y Adrián Di Monte en La casa de los famosos México 2025 explicó que se sometió a una cirugía de nariz tras una situación previa que afectó su apariencia, y habló de cómo este proceso se dio tiempo después de su participación en Reto 4 elementos en 2022.

Haro relató que el origen de esta decisión estuvo relacionado con una lesión. “Yo antes hacía equitación, tenía un caballo; me caí y me fisuré la nariz, por lo que se me hizo una bola de este lado (derecho) y si me giraba se veía”, dijo y agregó que el especialista le preguntó "¿Por qué no te haces algo un poco más estético?” y explicó que lo único que hizo fue levantar la punta de su nariz.

También recordó su participación en la película Como caído del cielo, donde compartió créditos con Omar Chaparro. Sin embargo, señaló que su imagen en ese proyecto es distinta a la actual, ya que fue previo a la cirugía.

“Traigo fleco, soy sobrina de Omar, estoy más pelirroja y con la nariz no operada”, comentó al describir cómo lucía en ese momento. Además, la actriz mencionó que, pese a su participación en cine, gran parte del público la identifica principalmente por sus apariciones en La rosa de Guadalupe.

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Así lucía Elaine Haro antes de su cirugía de nariz y cómo se ve ahora. / Redes sociales

El antes y después de la cirugía de nariz de Elaine Haro

Elaine Haro tuvo cambios en su imagen a lo largo del tiempo, particularmente en su rostro, donde la forma de su nariz marca una diferencia entre etapas. En imágenes recientes, se le ve con facciones más definidas en la zona nasal, con un perfil recto y una apariencia uniforme que armoniza con el resto de sus rasgos.

En fotografías previas, su rostro muestra una nariz con una ligera variación en el puente, perceptible especialmente en ángulos laterales, donde se aprecia un volumen distinto respecto a su imagen actual. Su expresión se mantiene constante, con maquillaje similar en ojos y labios, lo que permite centrar la atención en los cambios en la estructura nasal.

En otra de las imágenes anteriores, donde aparece con el cabello recogido, el enfoque frontal deja ver una forma distinta en la nariz, con un contorno menos uniforme en comparación con su apariencia posterior. Mientras tanto, en una imagen adicional, su rostro de perfil resalta esa misma diferencia en la línea del puente nasal.

Al contrastar estas imágenes con las más recientes, el cambio se percibe principalmente en la definición y proporción de la nariz dentro de su rostro, manteniendo el resto de sus facciones sin variaciones evidentes.

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Elaine Haro impacta con su cambio: así lucía antes de operarse la nariz. / Redes sociales

¿Quién es Elaine Haro?

Elaine Haro nació el 18 de agosto de 2003 en la Ciudad de México y desde muy pequeña comenzó su camino en el medio artístico. Sus primeros pasos los dio como actriz infantil en comerciales para distintas marcas, lo que posteriormente la llevó al teatro musical. Sobre el escenario interpretó personajes como Debbie en Billy Elliot y a la protagonista de Anita la huerfanita.

En televisión, Elaine Haro participó en programas unitarios como La rosa de Guadalupe, además de telenovelas como Rosario Tijeras y La mexicana y el güero, donde consolidó su presencia en la pantalla. También formó parte de series biográficas como Súbete a mi moto y Gloria Trevi: Ellas soy yo. En 2025, se integró a la tercera temporada de La casa de los famosos México, reality show en el que fue la séptima eliminada.

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