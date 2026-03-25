¿Elaine Haro y Aldo de Nigris son novios? Circula polémico VIDEO y dice: “El cariño siempre va a estar”

Elaine Haro y Aldo de Nigris vuelven a dar de qué hablar tras ser vistos juntos en Monterrey, lo que reavivó las especulaciones sobre una posible relación sentimental entre ambos. Luego de la difusión de imágenes y videos en redes sociales, la cantante y actriz habló sobre el tema en un encuentro con la prensa. ¿Admitió ser su novia?

Te puede interesar: ¿Adiós Elaine? Doña Lety elige a su nueva favorita como futura esposa de Aldo de Nigris: “Muy bonita”

Aldo de Nigris y Elaine Haro ¿Romance en puerta? / X: @edendorantes

¿Qué se sabe del video de Elaine Haro y Aldo de Nigris en Monterrey?

Las imágenes que circulan en redes sociales muestra a Elaine Haro con un vestido rojo, mientras que Aldo de Nigris aparece detrás de ella usando gorra. Ambos se encuentran acompañados por otras personas en lo que parece ser una calle. Además de las fotos se difundieron varios videos donde aparecen caminando juntos por la calle, en lo que se podría ver una grabación.

Este material se volvió relevante debido a los antecedentes de rumores que los han vinculado en distintas ocasiones. La difusión de la fotografía provocó nuevas especulaciones sobre la posibilidad de una relación amorosa.

Sin embargo, hasta el momento, no existe una confirmación distinta a la versión que Elaine ha dado públicamente. La actriz ha insistido en que su convivencia con Aldo responde a una amistad y a proyectos en conjunto.

Te puede interesar: Mhoni Vidente hace fuerte predicción de Aldo de Nigris en el box tras pelea vs. Nicola Porcella en el Ring Royale

Fotos de Elaine Haro y Aldo de Nigris / Capturas de pantalla / X

¿Elaine Haro confirmó su relación con Aldo de Nigris tras ser captados juntos?

Luego de que se viralizara la imagen difundida en redes sociale las preguntas sobre si finalmente habrían confirmado su relación se avivaron. Elaine Haro fue cuestionada directamente sobre si existe un noviazgo con Aldo de Nigris. La actriz respondió que su presencia en la ciudad tuvo un propósito específico y negó un cambio en el tipo de relación entre ellos.

“Sí, sí, justo. Tuvimos la oportunidad de venir a Monterrey y pues aprovechamos para ver a Aldo” Elaine Haro

Ante la insistencia sobre los rumores, Elaine reiteró su postura:

“Definitivamente y lo vamos a seguir mencionando así: la amistad. Lo bueno de las amistades es que nunca se acaban, las relaciones sí, pero las amistades nunca se acaban. La admiración y el cariño siempre van a estar entre nuestra relación” Elaine Haro

Con estas declaraciones, la actriz no confirmó una relación sentimental y mantuvo la versión de que su vínculo con el exfutbolista se basa en una amistad cercana, además de colaboraciones en contenido digital.

Te puede interesar: ¿Nicola Porcella explota contra Poncho de Nigris y Ring Royale? El conductor revela si volverá a pelear

Aldo de Nigris y Elaine Haro en La casa de los famosos México. / Redes sociales

¿Por qué estaban juntos Elaine Haro y Aldo de Nigris?

De acuerdo con lo que explicó Elaine Haro, el encuentro en Monterrey tuvo como finalidad la grabación de contenido para redes sociales. La actriz señaló que aprovecharon su visita para coincidir y trabajar en material que será publicado próximamente.

“Como saben es un gran amigo mío, y pues grabar contenido. Ahí lo estarán viendo próximamente en las redes de Aldo” Elaine Haro

Además, adelantó que el contenido formará parte de un proyecto que se verá en las plataformas digitales de Aldo de Nigris.

“Eso es una sorpresa, hay que verlo para su canal. Se vienen, exacto, el hashtag ‘se vienen cositas’” Elaine Haro

Hasta ahora, tanto Elaine Haro como Aldo de Nigris mantienen públicamente que su relación es de amistad. La difusión de la imagen y su reciente encuentro han generado interés, pero no han derivado en una confirmación de noviazgo, de acuerdo con lo expresado por la actriz.

Te puede interesar: FILTRAN que Andrea de Nigris, hermana de Aldo, peleará en el Ring Royale; ¡doña Alegría revela famosa rival!