FILTRAN que Andrea de Nigris, hermana de Aldo, peleará en el Ring Royale; ¡doña Alegría revela famosa rival!

El Ring Royale 2026 sigue en la conversación en redes sociales. Más allá de las peleas, críticas y memes, muchos ya empiezan a especular acerca de la próxima edición. Poncho de Nigris anunció que sí habrá una segunda parte de este exitoso formato. Ante esto, se reveló que Andrea de Nigris formará parte de la cartelera. ¿Contra quién peleará?

Andrea de Nigris, hermana de Aldo de Nigris pide a fans que no lo juzguen por las polémicas de su familia. / Redes sociales

¿Cómo fue la pelea de Aldo de Nigris en el Ring Royale 2026?

Aldo de Nigris y Nicola Porcella era uno de los combates más llamativos del Ring Royale 2026. Ambos se volvieron conocidos para televidentes e internautas, luego de formar parte de La casa de los famosos México en temporadas diferentes.

Ambas celebridades con grandes físicos, regalaron un buen combate, pues cuando parecía estar todo muy parejo, De Nigris propinó un golpe que mandó a la lona al actor y conductor peruano.

Ante esto, Porcella decidió irse directamente hacia su esquina y darse “por vencido”, otorgándole de manera directa el triunfo al sobrino de Poncho de Nigris.

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Nicola Porcella dice que se arrepiente de aceptar la pelea con Aldo de Nigris / Facebook

¿Andrea de Nigris, hermana de Aldo de Nigris, ya tiene rival para el Ring Royale?

Tras haberse llevado a cabo el Ring Royale 2026, una noticia genera gran expectativa en redes sociales. La participación de Andrea Tamez De Nigris, ha sido confirmada por doña Alegría.

La joven De Nigris debutará en el ring en su segunda edición. De acuerdo con doña Alegría, la también influencer protagonizará una de las peleas más esperadas frente a Fer Alucín :

En noviembre va a estar Andrea (de Nigris) contra la Fer Alucín, y Álex (de Nigris) contra no sé quién. Doña Alegría vía TikTok

Aunque en un principio se había rumorado que la segunda edición del Ring Royale sería en agosto, doña Lety afirma que será en el mes de noviembre. Otros nombres han comenzado a surgir en torno a la próxima cartelera, algunos de los famosos podrían ser: Santa Fe Klan, la revancha de Adame y Carlos Trejo, Wendy Guevara, entre otros.

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¿Quién es Fer Alucín, presunta rival de Andrea de Nigris en el Ring Royale?

Fer Alucín es una creadora de contenido e influencer mexicana que ha ganado notoriedad en redes sociales gracias a su participación en dinámicas virales dentro del mundo digital.

Fer Alucín también ha formado parte, además de pódcast, de programas en MTV que generan polémica. Uno de sus trabajos fue en La venganza de los ex VIP, programa que juntaba a distintas exparejas de celebridades.

Por ahora, no ha sido confirmado que sea parte de la cartelera del próximo Ring Royale, por lo que se mantiene como especulación.

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